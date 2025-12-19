Der Westschweizer muss mit Washington in der NBA unten durch, zeigt persönlich aber bislang eine starke Saison.

Mit nur 4 Siegen aus 25 Spielen ist Washington aktuell das schwächste Team in der gesamten NBA. Bereits letzte Saison war mit den Utah Jazz nur eine Mannschaft hinter den Wizards geblieben.

Für Kyshawn George hat der anhaltende Misserfolge auch positive Seiten. In einem jungen Team kann er viel Verantwortung übernehmen und sich in aller Ruhe weiterentwickeln. Seine Fortschritte sprechen für sich:

Mit 31,6 Minuten erhält er im Schnitt die meiste Spielzeit aller Spieler bei den Wizards

Mit 14,7 Zählern hat er seinen Punkteschnitt pro Spiel im Vergleich zur Vorsaison (8,7) fast verdoppelt.

Auch seine Wurf-Erfolgsquote hat er deutlich gesteigert, von 37,2 auf 45,8 Prozent aus dem Feld und von 32,2 auf 42,5 von der 3-Punkte-Linie.

«Individuell läuft es mir besser als letztes Jahr», sagt George, «doch als Team sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen». Es sei nicht einfach, so oft zu verlieren, «doch wir bauen uns mit der Arbeit auf, die wir reinstecken». Man müsse das Endziel im Kopf behalten. Das da wäre? «Einen Titel mit Washington zu gewinnen, ganz klar!»

Resultate