Die Beachvolleyball-WM gastiert ab Freitag erstmals «Down Under». Aus Schweizer Sicht sind die Männer in Überzahl, die Frauen aber qualitativ stärker besetzt.

Erstmals überhaupt sollen die Trauben nicht zu hoch hängen An der Beachvolleyball-WM greifen die Schweizer Frauen bei der 15. Durchführung nach der 1. Medaille.

Die Vielzahl von 96 Duos kämpft von Freitag während 10 Tagen in Adelaide in South Australia um die beiden WM-Kronen im Beachvolleyball. Nach zuletzt 2 Turnieren ohne Schweizer Männer-Beteiligung kommt es bei der 15. Auflage zum 3-fachen Comeback.

Die 5 Schweizer Teams: 2 in der gleichen Gruppe Box aufklappen Box zuklappen Männer Marco Krattiger/Leo Dillier & Adrian Heidrich/Jonathan Jordan – im Pool A – Gruppengegner: Anders Mol/Christian Sorum (NOR); Hans Hannibal/Nicolas Llambias (URU)

& – im Pool A – Gruppengegner: Anders Mol/Christian Sorum (NOR); Hans Hannibal/Nicolas Llambias (URU) Yves Haussener/Julian Friedli – im Pool J vs. Cherif Younousse/Ahmed Tijan (KAT); Timo Hammarberg/Tim Berger (AUT); Damian Gomez/Eblis Veranes (URU) Frauen Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré – im Pool K vs. Dorina Klinger/Ronja Klinger (AUT); Elizabeth Alchin/Georgia Johnson (AUS); Crismil Paniagua/Julibeth Payano (DOM)

– im Pool K vs. Dorina Klinger/Ronja Klinger (AUT); Elizabeth Alchin/Georgia Johnson (AUS); Crismil Paniagua/Julibeth Payano (DOM) Annique Niederhauser/Leona Kernen – im Pool L vs. Taliqua Clancy/Jana Milutinovic (AUS); Lea Sophie Kunst/Melanie Paul (GER); Wang Jingzhe/Xia Xinyi (CHN)

Die Männer von Swiss Volley sind es auch, die in der 28-jährigen WM-Geschichte dem Verband die bisher einzigen Medaillen beschert haben: je Silber für Martin Laciga/Paul Laciga (1999) sowie Sascha Heyer/Paul Laciga (2005).

Die Tennisanlage «The Drive» als Schauplatz Der Hauptwettkampfbereich bei der Beachvolleyball-WM wird einen überdachten Centre Court und eine integrierte Tribüne mit 4200 Sitzplätzen umfassen.

Bei der aktuellen Mission sind dagegen die Frauen, wenn auch quantitativ in Unterzahl, die gewichtigeren Hoffnungsträgerinnen. Namentlich die Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré (Weltranglisten-Position 11) kämpfen an der ersten gemeinsamen WM um das Ende der 20-jährigen Schweizer Durststrecke auf dem Podest.

Der Modus

In 12 Vorrunden-Gruppen spielt jedes Team gegen jedes. Die Top 2 pro Pool sowie die 4 besten Gruppen-3. stehen in den 1/16-Finals. Die restlichen 8 Gruppen-3. kämpfen in Playoffs um die letzten 4 Plätze in der K.o.-Phase.