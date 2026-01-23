Legende: Von der Olympia-Selektion beflügelt Lena Häcki-Gross. Freshfocus/NordicFocus/Athamayou

Beim Einzel-Rennen der Biathletinnen in Nove Mesto läuft Lena Häcki-Gross als 5. ihr mit Abstand bestes Saison-Resultat heraus.

Amy Baserga (12.), Lea Meier (14.), Aita Gasparin (15.) und Lydia Mettler (24.) runden das gute Schweizer Teamresultat ab.

Der Sieg geht in einem engen französischen Duell an Justine Braisaz-Bouchet 1,4 Sekunden vor Lou Jeanmonnot.

Erst am Donnerstag wurde Lena Häcki-Gross für die Olympischen Spiele selektioniert, obwohl sie die sportlichen Kriterien nur zur Hälfte erfüllt hatte. Am Freitag zahlte sie das Vertrauen mit einem sehr starken Einzel-Rennen zurück. Die Engelbergerin lief dank nur einem Fehler bei 20 Schüssen auf Rang 5. Bislang hatte sie in dieser Saison die Top 30 bei sämtlichen Rennen verpasst.

4 Schweizerinnen in den Top 15

Auch die weiteren Schweizerinnen lieferten im tschechischen Nove Mesto einen hervorragenden Wettkampf ab. Amy Baserga schaffte es dank einer starken Leistung in der Loipe trotz 3 Schiessfehlern noch auf Platz 12. Ähnlich sah es bei Lea Meier aus. Die 24-jährige Bündnerin lief bei 3 Strafminuten stark und sicherte sich den 14. Schlussrang.

Aita Gasparin, die am Donnerstag wie Häcki-Gross trotz fehlender Erfüllung der sportlichen Kriterien für Olympia selektioniert worden war, lief mit 2 Schiessfehlern auf Rang 15 und damit wie ihre Teamkollegin erstmals in dieser Saison in die Top 30. Das ausgezeichnete Schweizer Teamergebnis rundete Lydia Mettler als 24. ab.

Französisches Duell um den Sieg

Im Kampf um den Sieg kam es zum Duell zwischen den französischen Teamkolleginnen Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot. Mit je einem Fehler gingen die beiden fast zeitgleich auf die letzte Runde. Braisaz-Bouchet setzte sich dank den grösseren Reserven schliesslich haarscharf um 1,4 Sekunden durch.

Auch Franziska Preuss lag bis zum 20. und letzten Schuss noch beinahe gleichauf mit den Französinnen. Beim letzten Abdrücken versagten die Nerven der Deutschen jedoch. Doch sie rettete sich mit gut einer Minute Rückstand vor der Schwedin Anna Magnusson gerade noch den Podestplatz.