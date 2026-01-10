Tommaso Giacomel (ITA) gewinnt in Oberhof das Biathlon-Verfolgungsrennen der Männer.

Niklas Hartweg landet als bester Schweizer auf dem 19. Platz.

In der Frauen-Staffel über 4x6 Kilometer enttäuschen die Schweizerinnen mit Rang 13. Der Sieg geht an Frankreich.

Tommaso Giacomel zeigt sich weiter in bestechender Form. Der Italiener gewann zwei Tage nach seinem emotionalen Sprint-Sieg am Donnerstag nun auch das Verfolgungsrennen – auch wenn er sich sechs Strafrunden leistete. Nach dem letzten Schiessen kämpfte sich Giacomel vom 7. Platz nach vorne. Es war der 5. Weltcupsieg für den 25-Jährigen, der erste in der Verfolgung.

Damit übernahm der Italiener auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden vom Norweger Johan-Olav Botn, der beim Weltcup in Thüringen krank fehlte. Hinter Giacomel komplettierten im durch Wind erschwerten Rennen Martin Uldal (NOR) und Sebastian Samuelsson (SWE) das Podest.

Als bester Schweizer klassierte sich Niklas Hartweg auf dem 19. Platz. Dem 25-Jährigen unterliefen am Schiessstand drei Fehler. Joscha Burkhalter (24.) und Sebastian Stalder (25.) rundeten das solide Teamergebnis ab. Ersterer gewann dank nur einer Strafrunde gleich 35 (!) Plätze. Dajan Danuser hatte den Start krankheitsbedingt ausgelassen.

Schweizerinnen unter ferner liefen

Im Staffelrennen der Frauen über 4x6 Kilometer glänzte das französische Quartett Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon. «Les Bleues» feierten einen Start-Ziel-Sieg und wiesen am Ende einen Vorsprung von 53,7 Sekunden und mehr auf die Konkurrenz auf – und dies, obwohl Simon sich auf den letzten Metern ausgiebig feiern liess. Maren Kirkeeide überholte Lokalmatadorin Franziska Preuss beim letzten Schiessen noch und führte Norwegen auf Rang 2, Deutschland wurde 3.

Einen Tag zum Vergessen erlebten die Schweizerinnen. Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin, Lea Meier und Amy Baserga wurden mit 5:29,1 Minuten Rückstand bloss 13. unter 19 Nationen. Auf der letzten Ablösung machte Baserga noch 3 Ränge gut und schönte so die Schweizer Bilanz.

So geht's weiter

Für die Männer steht in Oberhof am Sonntag noch die Staffel über 4x7,5 Kilometer auf dem Programm. Die Frauen bestreiten die Verfolgung über 10 Kilometer. SRF überträgt beide Rennen live.

Biathlon