Ski- und Snowboardfahrer aus Russland und Belarus erstritten vor dem TAS die Zulassung für die Olympia-Quali. Folgen nun die Biathleten?

Legende: Allein auf weiter Flur Die Biathleten aus Russland und Belarus sind seit 2022 vom Weltverband ausgeschlossen. Hier bestreitet Roman Morenkow den «Russian Cup». Imago/SNA

Der russische Biathlonverband hat nach eigenen Angaben beim Internationalen Sportgerichtshof TAS in Lausanne gegen den Ausschluss seiner Athleten von Qualifikations-Wettkämpfen zu den Olympischen Winterspielen geklagt.

Die Klage ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch eingereicht worden. Russische und belarussische Biathleten sind seit 2022 wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen. Der Weltverband IBU bestätigte im August 2025 die Suspendierung.

Biathlon-Chef optimistisch, Experten nicht

Nachdem einige Ski- und Snowboardfahrer aus Russland und Belarus bei einer Klage vor dem TAS die Zulassung zur Olympia-Quali unter neutraler Flagge erstritten haben, hofft auch der Biathlonverband. «Chancen auf Erfolg gibt es immer», auch wenn es schwierig sei, das Urteil zu prognostizieren, sagte der Chef des russischen Biathlonverbandes, Viktor Majgurow.

Unter Experten allerdings gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass das Gericht ihnen den Status als neutrale Athleten zuerkennt.