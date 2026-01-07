Nach dem plötzlichen Tod von Sivert Guttorm Bakken steht der Weltcup in Oberhof an.

Legende: Kein Weltcup wie jeder andere Johannes Dale-Skjevdal und Co. sind in Oberhof erstmals ohne ihren früheren Teamkollegen am Start. Keystone/APA/Georg Hochmuth

Für die norwegischen Biathleten wird der Weltcup im deutschen Oberhof (ab Donnerstag) ganz anders als sonst: Es herrscht Trauer statt Vorfreude. Der tragische Tod ihres Kameraden Sivert Guttorm Bakken ist noch in den Köpfen.

Die Norweger suchen beim Jahresauftakt gut zwei Wochen nach der Tragödie nach Normalität. «Das Wichtigste ist jetzt, aufeinander achtzugeben und dafür zu sorgen, dass die Athleten nach einer anspruchsvollen Weihnachtszeit eine positive Erfahrung machen», sagte Norwegens Teammanager Per Arne Botnan.

Besonders für Isak Frey wird es nicht einfach. Der Norweger rückte für seinen verstorbenen Teamkollegen nach. «Die ganze Situation ist einfach furchtbar. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Siverts Platz einnehmen soll, bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass dies der beste Weg ist, ihn zu ehren», sagte der 22-Jährige.

Nummer 1 wird in Oberhof nicht vergeben Box aufklappen Box zuklappen Zu Ehren von Sivert Guttorm Bakken wird beim Sprint der Männer in Oberhof die Startnummer «1» nicht vergeben. Wie die Internationale Biathlon-Union (IBU) mitteilte, wird beim Rennen am Donnerstag der Startbereich zunächst leer bleiben. Zudem soll es vor dem Sprint eine Minute lang Applaus geben, «um Siverts Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon zu würdigen und einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde».

Noch ist unklar, wie Bakken so plötzlich starb. Die endgültigen Ergebnisse der Autopsie könnten erst am 7. März vorliegen. Bakken war mit anderen Teamkollegen zum Training in Italien. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhenmaske.

