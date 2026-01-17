Im Kampf um ein Olympia-Ticket erleidet Inola Blatty beim Weltcup in Altenberg einen Rückschlag. Die Schweizerin klassiert sich hinter ihrer direkten Konkurrentin Bianca Ribi (CAN).

Der Sieg geht an die US-Amerikanerin Kaillie Humphries.

Die Männer sind am Samstag in Altenberg im Zweierbob im Einsatz.

Inola Blatty hat im Monobob-Rennen in Altenberg Pech bekundet. Auf der stark abbauenden Bahn im deutschen Erzgebirge fiel die Schweizerin im 2. Durchgang vom 11. auf den 13. Platz zurück. Sie klassierte sich damit drei Ränge hinter der Kanadierin Bianca Ribi, die sich mit einem starken Run von Position 17 auf 10 vorschob. Ribi ist an diesem Wochenende Blattys direkte Konkurrentin im Kampf um ein Olympia-Ticket im Zweierbob. Wer über beide Rennen besser abschneidet, holt einen zusätzlichen Quotenplatz für die eigene Nation.

Unmittelbar vor Blatty auf Platz 12 reihte sich Debora Annen ein, die die Qualifikation für Milano Cortina wie Melanie Hasler (nicht am Start) bereits geschafft hat. Über den Sieg durfte sich die US-Amerikanerin Kaillie Humphries freuen. Sie setzte sich knapp vor Bree Walker (AUS) und Laura Nolte (GER) durch. Nolte holte sich zum ersten Mal den Gesamtweltcup im Monobob.