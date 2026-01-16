Legende: Wird in Altenberg nicht an den Start gehen Das Bob-Team von Michael Vogt (hier beim Weltcup in Winterberg). imago images/Beautiful Sports International

2024 schleuderte es Anschieber Sandro Michel nach einem Sturz in Altenberg (GER) im Training aus dem Schlitten von Bob-Pilot Michael Vogt. Der von der ansteigenden Zielgeraden zurückrutschende Bob krachte voll in den bewusstlosen Michel und verletzte diesen lebensgefährlich.

Zwei Jahre danach ist der Unfall für Vogt zu wenig aufgearbeitet worden. Denn Schlitten können immer noch vom Zielauslauf in die Zielkurve zurückrutschen. Er bleibt als Konsequenz dem letzten Weltcuprennen vor Olympia fern.

Bahnchef verweist auf Massnahmen

Zum Weltcup werde «zusätzliches und speziell geschultes Personal im Auslauf zur Verfügung stehen, das das Zurückrutschen von Bobs verhindern soll. Eine hundertprozentige Garantie kann es aber nicht geben – weder in Altenberg noch anderswo», betonte Altenbergs Bahnchef Jens Morgenstern gegenüber der DPA. Zugleich verwies er auf ein Rückhaltesystem, das momentan entwickelt wird. Ebenfalls in Altenberg wurde zuletzt ein neues Gurtsystem getestet. Ab der kommenden Saison könnte es zur Anwendung kommen.