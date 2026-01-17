Legende: Rosige Perspektiven Für Timo Rohner wird Milano Cortina allmählich Realität. freshfocus/Michael Zanghellini (Archiv)

Beim Weltcup-Finale der Bobpiloten in Altenberg geben im Zweier die Deutschen einmal mehr den Ton an. Timo Rohner hat gute Aussichten für eine Olympia-Teilnahme.

Im Kampf um ein Ticket für die Winterspiele erleidet derweil Inola Blatty einen Rückschlag. Die Schweizerin klassiert sich hinter ihrer direkten Konkurrentin Bianca Ribi (CAN).

Das Schweizer Team tritt im Erzgebirge ohne seine grössten Trümpfe an: Michael Vogt und Melanie Hasler verzichteten im Nachgang eines heftigen Trainingsunfalls vor 2 Jahren.

Einmal mehr waren die deutschen Piloten eine Macht. Beim Weltcup-Abschluss auf der Heimbahn in Altenberg überliessen sie der Konkurrenz lediglich die Brosamen. In der Reihenfolge Johannes Lochner, Adam Ammour und Francesco Friedrich spielten die Einheimischen ihre erdrückende Dominanz aus – zum 6. Mal im 7. Rennen des Winters hatte es auf dem Podest keinen Platz für andere Nationen.

Somit verabschiedet sich der 32-jährige Lochner, der Ende Saison zurücktreten wird, im Zweier mit einem weiteren Triumph von Altenberg. In der ganzen Saison musste er sich mit dem kleinen Schlitten einzig in Sigulda geschlagen geben und gewinnt somit die Gesamtwertung.

Follador minim schneller als Rohner

Aus Schweizer Sicht resultierten 2 Klassierungen in den Top 10. Cédric Follador und Omar Vögele folgten mit 1,35 Sekunden Rückstand auf Rang 7. Wichtig war Platz 9 für Timo Rohner und Mathieu Hersperger. Rohner, der 28-jährige Pilot, machte somit einen entscheidenden Schritt, um Swiss Sliding einen 3. Quotenplatz in beiden Schlitten bei den Winterspielen Milano Cortina (ab 6. Februar) zu sichern. Am Sonntag genügt Rohner nun eine sturzfreie Fahrt im Vierer.

Follador und der in Altenberg abwesende Michael Vogt hatten die Olympia-Kriterien schon erfüllt. Vor dem Saison-Highlight kommt in Sachsen am Sonntag der Bob-Weltcup zum definitiven Abschluss (Zweier-Konkurrenz der Frauen ab 10:00 Uhr und Vierer der Männer ab 14:45 Uhr je live in der SRF Sport App zu sehen).

Für Blatty beginnt das Zittern

Im Gegensatz zu Rohner bekundete Teamkollegin Inola Blatty im Monobob-Rennen Pech. Auf der stark abbauenden Bahn im deutschen Erzgebirge fiel die Schweizerin im 2. Durchgang vom 11. auf den 13. Platz zurück. Sie klassierte sich damit drei Ränge hinter der Kanadierin Bianca Ribi, die sich mit einem starken Run von Position 17 auf 10 vorschob. Ribi ist an diesem Wochenende Blattys direkte Konkurrentin im Kampf um ein Olympia-Ticket im Zweierbob. Wer über beide Rennen besser abschneidet, holt einen zusätzlichen Quotenplatz für die eigene Nation.

Unmittelbar vor Blatty auf Platz 12 reihte sich Debora Annen ein, die die Qualifikation für Milano Cortina wie Melanie Hasler (nicht am Start) bereits geschafft hat. Über den Sieg durfte sich die US-Amerikanerin Kaillie Humphries freuen. Sie setzte sich knapp vor Bree Walker (AUS) und Laura Nolte (GER) durch. Nolte holte sich zum ersten Mal den Gesamtweltcup im Monobob.