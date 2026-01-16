Die Rennen von diesem Wochenende im deutschen Altenberg bilden bereits den Abschluss der Weltcup-Saison im Bobsport. Das absolute Highlight des Winters folgt selbstredend an den Olympischen Spielen im Februar. Noch offen ist, wie viele Schweizer Schlitten in Milano Cortina starten dürfen. Dafür werden die Resultate in Altenberg entscheidend sein.

Neben den bereits qualifizierten Pilotinnen Melanie Hasler und Debora Annen darf sich im Zweierbob der Frauen auch Inola Blatty (mit Anschieberin Muswama Kambundji) Hoffnungen machen. Im Zweier und Vierer der Männer liebäugelt Timo Rohner noch damit, die Teams um Michael Vogt und Cédric Follador nach Italien begleiten zu können.

Blatty: Zweikampf mit Kanadierin Ribi

Ausschlaggebend dafür, ob die Schweiz einen dritten Quotenplatz pro Geschlecht erhält, ist das World Ranking der jeweiligen Athletinnen und Athleten.

Blatty konkurriert dabei direkt mit Bianca Ribi. Die Kanadierin tritt normalerweise nur im Nordamerika-Cup an, ist nun aber für den Showdown nach Altenberg gereist. Die Ausgangslage ist aufgrund der engen Abstände zwischen den beiden klar: Holt Blatty in den beiden Rennen vom Samstag (Monobob) und Sonntag (Zweierbob) mehr Punkte als Ribi, ist der Schweiz der dritte Zweierbob-Startplatz gewiss (und Blatty aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Selektion). Im Monobob sind die Plätze durch Hasler und Annen belegt, daran wird sich nichts mehr ändern.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Bob-Weltcup in Altenberg können Sie wie folgt live bei SRF mitverfolgen: Samstag, 10:00 resp. 11:30 Uhr: Monobob Frauen (SRF Sport App)

Samstag, 14:00 resp. 15:30 Uhr: Zweierbob Männer (SRF Sport App)

Sonntag, 10:00 resp. 11:30 Uhr: Zweierbob Frauen (SRF Sport App)

Sonntag, 14:45 resp. 16:15 Uhr: Viererbob Männer (SRF Sport App resp. SRF zwei)

«Ich bin froh, können wir uns hier messen», sagt Blatty zur Ausgangslage. Es gelte, die Nerven nicht zu verlieren, auch für den Fall, dass im Monobob etwas schief gehen sollte. «Ich habe mehr Fahrten in Altenberg als sie. Und ich konnte zuletzt gute Leistungen zeigen», gibt sie sich zuversichtlich.

Rohner: Nur wenige Punkte fehlen

Scheinbar leichter ist die Aufgabe für Rohner. Momentan hätte er im Vergleich mit Grady Mercer um 196 Punkte das Nachsehen. Der US-Amerikaner bleibt dem Weltcup allerdings ebenfalls fern – und macht auch für Altenberg keine Ausnahme. Holt Rohner in den beiden verbleibenden Rennen den Rückstand auf (ein 15. und ein 16. Rang würden dafür reichen), darf er mit Olympia planen – immer vorausgesetzt, er wird von Swiss Olympic nominiert.

«Es besteht die Gefahr, dass man es zu locker angeht. Wir wollen deshalb nach vorne angreifen. Wenn wir im Zweier ein Top-8-Resultat einfahren, sieht es schon einmal sehr gut aus. Wir möchten schliesslich auch die Limite von Swiss Olympic erfüllen», so Rohner.