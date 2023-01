Sie sind das wohl schnellste Paar der Schweiz: Melanie Hasler und Michael Vogt wollen an der Bob-WM in St. Moritz Edelmetall holen.

Im Aufwind der Liebe zum Medaillenglück an der Bob-Heim-WM?

Hasler & Vogt in St. Moritz

Legende: Die Zeichen für Medaillen an der Heim-WM stehen günstig Die Bob-Piloten Melanie Hasler und Michael Vogt. Keystone/Robert Michael/Imago Images/PA Images

Erstmals nach zehn Jahren findet wieder eine Bob-WM in St. Moritz statt. Für Schweizer Medaillen sollen Michael Vogt und Melanie Hasler sorgen.

Heimvorteil? Die Schweizer Bobfahrer schütteln bei der Frage stets den Kopf. Denn im Bob ist das so eine Sache. St. Moritz ist eine Natur-Eisbahn, die Benützung deshalb auf die wirklich kalten Monate beschränkt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Eiskanälen in Deutschland, auf denen die Einheimischen schon ab Juniorenzeiten Hunderte von Fahrten mehr haben als die Konkurrenz, gibt es für die Schweizer nur sehr wenige Möglichkeiten für zusätzliche Trainings.

Als Liebespaar am Grossanlass

Für die WM ist dies nun aber ein bisschen anders. Die Schweizer haben sich eine zusätzliche Trainingswoche verschafft, in dem sie auf den zweitletzten Weltcup in Altenberg verzichteten.

Michael Vogt und Melanie Hasler haben noch einen weiteren «Vorteil». Die 24-jährige Aargauerin und der ein Jahr ältere Schwyzer nehmen ihren ersten Grossanlass als Liebespaar in Angriff. Wie einst Roger Federer und Mirka Vavrinec verliebten sich die besten zwei Schweizer Bobpiloten an den Olympischen Spielen (im Februar in China) ineinander.

Auch sportlich läuft es ihnen ausgezeichnet. Am Wochenende holte Vogt in Altenberg EM-Silber mit dem Zweier und Bronze mit dem Vierer, Hasler trotz starker Erkältung Bronze im Zweier.

Bei der letzten WM im Engadin vor zehn Jahren gab es eine silberne Medaille durch Beat Hefti/Thomas Lamparter. «Das ist auch diesmal das Ziel», betont Roger Clavadetscher, Geschäftsführer des Schweizer Verbandes Swiss-Sliding.

Vogt viermal auf dem Podest

Vogt sieht seine bessere Chance gleich am ersten Wochenende im Zweier mit Sandro Michel. In vier ihrer fünf Weltcup-Einsätze standen die beiden auf dem Podest, im Vierer gelang dies nur am letzten Wochenende. Hauptgegner sind wie immer die Deutschen mit ihrem stets herausragenden Material, dazu der Brite Brad Hall, mit seinen ersten drei Weltcupsiegen und dem EM-Titel der Aufsteiger des Jahres. Nach dem Rücktritt des kanadischen Olympiasiegers Justin Kripps und der Rückenoperation beim Letten Oskars Kibermanis ist die Spitze schmaler geworden.

Das gilt auch bei den Frauen. Es dominierten die deutschen Fahrerinnen sowie die dreifache Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Hasler holte ihre zwei Podestplätze im Zweier, ihre Hoffnungen liegen deshalb eher auf dem zweiten Wochenende. Die Frauen starten am Samstag und Sonntag mit dem Monobob, in dem sich Hasler noch nicht ganz so wohl fühlt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Rennen der Bob-WM in St. Moritz können sie bei uns live mitverfolgen: Monobob Frauen (4 Läufe): Samstag, 28.01. und Sonntag, 29.01.

Zweierbob Männer (4 Läufe): Samstag, 28.01. und Sonntag, 29.01.

Zweierbob Frauen (4 Läufe): Freitag, 03.02. und Samstag, 04.02.

Viererbob Männer (4 Läufe): Samstag, 04.02. und Sonntag, 05.02.

Zwei Frauen, drei Männer am Start

In beiden Frauenrennen wird die Zürcherin Martina Fontanive, die zu Beginn der Saison verletzt war, als zweite Schweizerin am Start sein. Bei den Männern holten die Fahrer von Swiss-Sliding einen dritten Startplatz. Der ebenfalls von einer Verletzung genesene Simon Friedli bestreitet beide Wettkämpfe, Timo Rohner steht nur im Zweier im Einsatz, der Engadiner Cédric Follador lediglich im Vierer.