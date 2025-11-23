 Zum Inhalt springen

Curling-EM in Lohja Schweizerinnen ziehen gegen Litauen den Kürzeren

23.11.2025, 16:05

Am Samstag hatten die Schweizerinnen einen Traumstart in die EM im finnischen Lohja gefeiert. Sie bezwangen zuerst Schweden mit 10:5, danach Italien mit 8:4.

Der Sieges-Hattrick wollte dem Team um Skip Corrie Hürlimann jedoch nicht gelingen. Am Sonntagnachmittag mussten sich Hürlimann, Celine Schwizgebel, Stefanie Berset und Marina Lörtscher dem Team aus Litauen mit 5:10 beugen.

Die Partie gestaltete sich lange ausgeglichen. Im 8. End bot sich der Schweiz beim Stand von 4:5 die Chance auf ein Zweierhaus, doch Hürlimann konnte die gute Ausgangslage nicht ausnutzen – stattdessen liess sich die Equipe des CC Zug nur einen Zähler gutschreiben.

Double-Takeout als Genickschlag

Litauen mit Skip Virginija Paulauskaite reagierte im 9. End mit einem Zweierhaus und zog auf 7:5 davon. Im 10. End glänzten die Litauerinnen mit einem Double-Takeout kurz vor Schluss, ehe sie mit drei weiteren Punkten den Deckel endgültig draufmachten.

Der Schweiz bietet sich am Montag die Chance, wieder in die Erfolgsspur einzubiegen. Um 15:00 Uhr heisst der Gegner Deutschland. Das Spiel gibt's live bei SRF zu sehen.

Curling-WM in Lohja

Livestream in der SRF Sport App, 23.11.2025, 12:55 Uhr ; 

