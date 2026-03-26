Lukas Britschgi absolviert seinen 1. Teil bei der Eiskunstlauf-WM mit starken 88,30 Punkten – das reicht für die Top 10.

Lukas Britschgi befindet sich nach dem WM-Kurzprogramm im tschechischen Prag auf dem 9. Zwischenrang. Der 28-Jährige stand alle Sprung-Elemente und sammelte 88,30 Punkte. Damit blieb er zwar unter seiner persönlichen Bestleistung von 93,41 Punkten (WM 2024), verbesserte jedoch seine Saison-Bestmarke um mehr als 4 Zähler.

Einzig beim ersten Element – einem vierfachen Toeloop kombiniert mit einem zweifachen Toeloop – hatte Britschgi einen ganz kurzen Schreckmoment zu überstehen. Bei der Landung des vierfachen Toeloops konnte sich der Schaffhauser gerade noch auf den Beinen halten. Dafür verzichtete er anschliessend auf einen dreifachen Toeloop, der noch etwas mehr Punkte eingebracht hätte.

Malinin wieder magisch

Mit besonders viel Spannung wurde das Kurzprogramm von Superstar Ilia Malinin erwartet. Für den 21-jährigen Amerikaner war es der erste Auftritt seit seinem Olympia-Debakel in Mailand, als er in der Kür nach 2 Stürzen auf den 8. Rang zurückgefallen war.

Die Eiskunstlauf-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Eiskunstlauf-WM in Prag wie folgt bei SRF: 20:40 Uhr, Kür Paare im Livestream Freitag: 15:05 Uhr, Eistanz auf SRF zwei

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Was Malinin dann aber in der Prager Arena auf das Eis zauberte, war wieder einmal schlicht Weltklasse. Die 111,29 Punkte sind selbst für den «Vierfach-Gott» eine neue Sphäre. Noch nie hatte Malinin zuvor ein so starkes Kurzprogramm absolviert. Seine vorherige Bestmarke lag bei 110,41 Zählern – aufgestellt vor fast genau einem Jahr bei der WM 2025, als er den Titel holte.

Malinins erster Verfolger, der ebenfalls brillante Adam Siao Him Fa (FRA), liegt schon fast 10 Punkte zurück. Auf Zwischenrang 3 befindet sich etwas überraschend der Este Aleksandr Selevko mit 96,49 Punkten. Britschgis Rückstand auf den WM-Bronzeplatz beträgt somit etwas mehr als 8 Zähler.