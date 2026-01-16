Kimmy Repond verpasst in der Kür an der Eiskunstlauf-EM in Sheffield (ENG) eine Medaille und wird 7., Livia Kaiser fällt vom 9. Platz auf den 17. Schlussrang zurück.

Niina Petrikina (EST) verteidigt ihren Titel erfolgreich.

Im Eistanz verpasst das Schweizer Duo aus Gina Zehnder und Beda Leon Sieber die Kür als 21. äusserst knapp.

Gelungenes Comeback für Kimmy Repond. Die EM-Bronzegewinnerin von 2023 landete in Sheffield auf dem 7. Schlussrang. Für die Baslerin war es der erste Wettkampf in dieser Olympia-Saison. Zuletzt hatte sie mit einer hartnäckigen Verletzung am linken Fuss zu kämpfen, konnte sich nun aber wieder in der europäischen Spitze etablieren.

In der Kür zeigte die 19-Jährige einen fast perfekten Lauf, der mit 118,61 Punkten (177,89 Gesamtpunkte) belohnt wurde. Dennoch musste sie sich nach ihrem 6. Rang im Kurzprogramm und als Startläuferin in der sechsten und letzten Gruppe mit dem 3. Zwischenrang begnügen.

Nach den fünf verbliebenden Läuferinnen fiel sie an ihrer 4. Europameisterschaft noch vier Plätze zurück. Trotz dem Verpassen einer Medaille dürfte Repond mit ihrer Leistung zufrieden sein, betonte sie doch im Vorfeld, dass sie einfach glücklich sei, «endlich wieder auf dem Eis stehen zu können».

Kaiser fällt zurück – Petrikina triumphiert

Für Livia Kaiser setzte es eine Enttäuschung ab. Mit 154,04 Punkten gelang ihr zwar in der Endabrechnung die Saisonbestleistung, ihre persönliche Bestleistung (4. Rang bei der EM 2024) liegt allerdings bei rund 40 Punkten mehr. So fiel die 21-jährige Thurgauerin vom 9. Platz nach dem Kurzprogramm noch auf den 17. Schlussrang zurück. Die Europameisterschaften vor einem Jahr verpasste sie kurzfristig, weil ihr eine Trainingskollegin zwei Tage vor der Abreise die Wade aufgeschlitzt hatte.

An der Spitze stand wie schon im letzten Jahr Niina Petrikina (EST). Sie triumphierte mit einer Machtdemonstration von 216,14 Punkten vor Loena Hendrickx (BEL/191,26) und Lara Naki Gutmann (ITA/186,87).

Zehnder/Schieber verpassen Final knapp

Das junge Schweizer Duo aus Gina Zehnder (20) und Beda Leon Sieber (21) mussten in der Eistanz-Qualifikation äusserst knapp die Segel streichen. Am Ende fehlten für den Final als 21. für den Sprung unter die besten 20 nur 0,12 Punkte. Vor einem Jahr belegte das Duo an den Europameisterschaften den 23. Schlussrang.

Mit 86,93 Punkten schloss der französische Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Guillaume Cizeron an der Seite von seiner neuen Partnerin Laurence Fournier Beaudry die Qualifikation auf dem 1. Rang ab.