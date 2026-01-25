Die Schweizer Handball-Nati verliert in der EM-Hauptrunde gegen Vizeweltmeister Kroatien in Malmö mit 24:28.

Die Kroaten drehen nach einem Fehlstart auf und geben die Führung ab der 18. Minute nicht mehr her.

In den beiden letzten Hauptrunden-Spielen geht es für die Schweiz nächste Woche gegen Island und Schweden.

Wie so oft an dieser EM erwischten die Schweizer auch im 2. Hauptrunden-Spiel einen guten Start. Insbesondere die Defensive überzeugte in der Startphase. Geschlagene 9 Minuten dauerte es, bis die favorisierten Kroaten zu einem 1. Torerfolg kamen und auf 1:4 verkürzen konnten.

Im Vergleich zu den vergebenen Führungen gegen Slowenien und Ungarn hielt der Schweizer Vorsprung diesmal allerdings nicht lange. Innerhalb von 8 Minuten wandelten die Kroaten ein 1:5 in ein 9:7 um und gaben die Führung von diesem Zeitpunkt an nie mehr aus der Hand.

Schweiz läuft Rückstand hinterher

Zur Pause lautete das Skore 11:13 aus Schweizer Sicht. Nach dem Seitenwechsel liess sich die Schweiz zwar nie komplett abschütteln. Die Hoffnungen auf einen Coup gegen die abgeklärten Kroaten schwanden mit zunehmender Spieldauer aber mehr und mehr.

Der Rückstand betrug in den letzten 25 Minuten stets zwischen 2 und 5 Punkten. Das letzte Wort in der umkämpften Partie hatten aber die Schweizer. Mit einer schönen Flieger-Kombination sorgten die Zehnder-Brüder für den 24:28-Schlussstand.

Schweiz steht vor dem Aus

Dank diesem abschliessenden Treffer konnte sich Samuel Zehnder damit trösten, mit 6 Goals bester Torschütze des Abends gewesen zu sein. Bei den Kroaten waren Ivan Martinovic und Zvonimir Srna je 5 Mal erfolgreich. Auch wenn die Schweizer vor den abschliessenden beiden Runden erst einen Punkt aufweisen, ist die Halbfinal-Qualifikation in der Theorie noch möglich.

In den anderen Partien vom Sonntag kam es zum grossen Zusammenschluss an der Spitze der Gruppe. Island feierte gegen Schweden einen überraschend deutlichen 35:27-Erfolg und fügte dem Heimteam so die 1. Niederlage im laufenden Turnier zu. Slowenien bezwang Ungarn mit 35:32. So haben Kroatien, Island, Slowenien und Schweden 2 Runden vor Hauptrunden-Abschluss allesamt 4 Punkte auf dem Konto.

So geht's weiter

Am Dienstag wartet mit Island das nächste Handball-Schwergewicht auf die Schweizer Nati. Die Partie gegen die Insulaner startet um 15:30 Uhr (ab 15:10 Uhr live auf SRF zwei). Zum Abschluss der Hauptrunde kommt es am Mittwoch um 20:30 Uhr (ebenfalls live bei SRF) dann zum Duell mit Gastgeber Schweden.

