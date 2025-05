Die Schweiz trifft in der EM-Qualifikation am Mittwoch auf Deutschland. Am Sonntag kommt es zum Showdown mit Österreich.

In der Qualifikation zur EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind noch 2 Partien zu absolvieren. Die Schweiz trifft in der Gruppe 7 am Mittwoch im Hallenstadion auf Deutschland. Am Sonntag kommt es in Graz gegen Österreich zum ultimativen Showdown um Platz 2.

Die Teams auf den Rängen 1 und 2 qualifizieren sich direkt für die Endrunde im Januar 2026. Zudem sind die vier bestplatzierten Dritten sämtlicher Gruppen ebenfalls dabei. Beim Erstellen dieser Rangliste werden allerdings nur die Ergebnisse aus den Partien gegen den Gruppenersten- und zweiten hinzugezogen. Die Schweiz liegt derzeit mit 5 Zählern auf dem 2. Rang – 2 Punkte hinter Deutschland und ein Zähler vor Österreich.

Ausgangslage Gruppe 7 nach 4 Partien

1. Deutschland (7 Punkte/128:107 Tore)

2. Schweiz (5/123:125)

3. Österreich (4/112:114)

4. Türkei (0/118:135) Letzte Partien Schweiz – Deutschland (Mittwoch)

– Deutschland (Mittwoch) Türkei – Österreich (Mittwoch)

Österreich – Schweiz (Sonntag)

(Sonntag) Deutschland – Türkei (Sonntag)

«Wir wissen, was wir können und was drin liegt. Aber wir wissen auch, dass wir liefern müssen. Wir haben eine junge Mannschaft. Wir müssen frech spielen», blickt Felix Aellen auf die beiden Partien voraus. Der 21-jährige Spielmacher vom BSV Bern wird nach den Verletzungen von Manuel Zehnder und Jonas Schelker eine zentrale Rolle einnehmen.

Ein Sieg gegen Österreich reicht in jedem Fall zu Rang 2

Gegen Favorit Deutschland muss das Team von Andy Schmid eine Niederlage budgetieren. Die Nati spielt zum 4. Mal innert 16 Monaten gegen den nördlichen Nachbarn. Die letzten 3 Partien gingen allesamt verloren. Es ist zudem davon auszugehen, dass Österreich gegen die noch punktelose Türkei gewinnen wird. Dann bräuchte die Schweiz nach dem 29:29 im Heimspiel gegen die Österreich auswärts zwingend einen Sieg, um sich den 2. Platz zu sichern. 2 Punkte gegen Österreich reichen in jedem Fall, egal was in den Spielen am Mittwoch passiert.

Wir müssen uns an die Basics halten. Also Leidensbereitschaft, Wille und Emotionen zeigen. Und wir müssen unseren Plan umsetzen.

Zurückblicken auf vergangene Duelle möchte Schmid nicht: «Die Vergangenheit zählt nicht. Es ist einen neue Situation. Deutschland ist auf dem Papier zwar eine Stufe über uns. Aber wenn wir unser Leistungsvermögen erreichen, haben wir gegen jedes Team eine Chance.» Der 41-Jährige fordert von seinem Team 2 grundlegende Sachen: «Wir müssen uns an die Basics halten. Also Leidensbereitschaft, Wille und Emotionen zeigen. Und wir müssen unseren Plan umsetzen.»

Die EM-Quali live bei SRF

Mittwoch ab 18:50 Uhr: Schweiz – Deutschland auf SRF zwei und in der Sport App.

Schweiz – Deutschland auf SRF zwei und in der Sport App. Sonntag ab 17:50 Uhr: Österreich – Schweiz auf SRF info und in der Sport App.

Gelingt dies der Schweiz gegen Deutschland und vor allem dann 4 Tage später gegen Österreich, sollte es für Platz 2 und somit für die direkte Qualifikation für die EM im nächsten Jahr reichen.