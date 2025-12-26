Vom Prolog in Toblach zum Final Climb im Val di Fiemme: So präsentiert sich ab Sonntag die 20. Tour de Ski.

Legende: Hat auch schon mehr Glanz versprüht Im Olympia-Winter müssen bei der Tour de Ski auf dem Weg zum Gesamtsieg 6 Teilstücke absolviert werden. CARL SANDIN/imago images

In der Anfangsphase machte die Tour de Ski, seit 2006/07 ein bedeutendes Langlauf-Mehretappen-Rennen, noch in 5 Orten Halt. Längst ist der Radius kleiner geworden. Nach dem Ausscheiden der Schweiz als Mit-Veranstalter (lange Zeit Val Müstair im Turnus mit Lenzerheide und 2023/24 der erstmalige Besuch in Davos) spielt sich die Tour ausschliesslich in Italien ab.

So fielen die Entscheidungen bei der letzten Ausgabe

Wie bei der letzten Austragung treten nur folgende zwei, durch rund 150 km getrennte Stationen als Gastgeber auf:

Toblach im Südtirol

im Südtirol Val di Fiemme in den Dolomiten im Nordosten des Trentino

Auf dem Weg zum Gesamtsieg sind noch je 6 Teilstücke zu bestreiten – zuletzt waren es 7. Auch bei den Distanzen ist in der Olympia-Saison abgespeckt worden, so figuriert maximal noch eine 15-km-Verfolgung im Programm. Alle anderen Rennen sind kürzer, zwei sind Sprint-Wertungen.

Zum Vergleich: Die norwegischen Tour-de-Ski-Champions 2024/25, Johannes Hösflot Kläbo und Therese Johaug, mussten für ihre Triumphe nebst 2 Sprints noch 80 km abspulen.

Legende: Dominator Johannes Hösflot Kläbo Im Gegensatz zu seiner zurückgetretenen Landsfrau Therese Johaug peilt der 29-Jährige bei der 20. Tour die Titelverteidigung und seinen 5 Gesamtsieg an. CARL SANDIN/imago images

Kläbo kann Cologna überflügeln Box aufklappen Box zuklappen Am 4. Januar, dem Schlusstag bei der Tour de Ski, könnte Dario Cologna als Rekordhalter des Events abgelöst werden. Der Münstertaler reüssierte beim Anlass 2009, 2011, 2012 und nochmals 2018. 8 Jahre nach seinem letzten Triumph könnte er von Johannes Hösflot Kläbo als Athlet mit den meisten Gesamtsiegen abgelöst werden. Kläbo wäre im Erfolgsfall auch geschlechterübergreifend die alleinige Nummer 1 (mit Triumphen bisher 2019, 2022, 2023 sowie 2025). In Bezug auf die Anzahl Podestplätze könnte sich Cologna bei den Männern dagegen mit total 7 nach wie vor an der Spitze behaupten, Kläbo steht bei 5.

