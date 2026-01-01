Johannes Kläbo feiert im Verfolgungsrennen über 20 km auf der 4. Etappe der Tour de Ski einen souveränen Start-Ziel-Sieg.

Bester Schweizer beim letzten Auftritt in Toblach wird Nicola Wigger mit Rang 38.

Die 20-km-Verfolgung der Frauen gibt es ab 12:20 Uhr hier im Livestream.

Nach der grossen Enttäuschung bei der 3. Etappe am Mittwoch hat Johannes Kläbo auf der 4. Etappe der Tour de Ski eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der Titelverteidiger und Gesamtleader aus Norwegen liess in der Verfolgung über 20 km überhaupt nichts anbrennen und absolvierte vom Start weg ein einsames Rennen.

Kläbo feierte nach dem Erfolg im Skating-Sprint zum Auftakt seinen zweiten Sieg auf der Tour. Er siegte mit knapp 51 Sekunden Vorsprung – gestartet war er mit 45 Sekunden Vorsprung – auf Landsmann Mattis Stenshagen. Dritter wurde der Schwede Edvin Anger, der sich im Photofinish gegen Federico Pellegrino (ITA) durchsetzte.

Für den 29-jährigen Kläbo war es der insgesamt 103. Einzelsieg. Der 5. Triumph bei der Tour de Ski ist dem Dominator kaum mehr zu nehmen. Damit würde er Dario Cologna überflügeln.

Wigger steigt nach «bestem Rennen» aus

Bester Schweizer in einem sehr jungen Swiss-Ski-Team – Janik Riebli und Valerio Grond waren nach der 3. Etappe aus der Tour ausgestiegen – war Nicola Wigger. Der 24-Jährige konnte sich von Startposition 59 auf Rang 38 verbessern und zeigte sich entsprechend sehr zufrieden: «Das war mein bestes Rennen auf der Tour.»

Gleichzeitig war es auch sein letztes. Wigger lässt die beiden Austragungen im Val di Fiemme aus, um sich bestmöglich auf die letzten Weltcup-Rennen vor Olympia vorzubereiten. Wiggers Teamkollegen fanden sich ausserhalb der Top 50: Roman Alder wurde 59., Noe Näff 65. und Isai Näff 70.

So geht es weiter

Nach einem Ruhetag am Freitag stehen für den Langlauf-Tross am Wochenende die letzten beiden Etappen auf dem Programm. Im Val di Fiemme wird am Samstag ein Klassisch-Sprint absolviert, am Sonntag folgt das Rennen über 10 km freie Technik.

