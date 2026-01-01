Johannes Hösflot Kläbo feiert im Verfolgungsrennen über 20 km auf der 4. Etappe der Tour de Ski einen souveränen Start-Ziel-Sieg.

Auch bei den Frauen lässt Leaderin Jessie Diggins (USA) ihrer Konkurrenz keine Chance.

Beste Schweizerin wird Nadine Fähndrich (15.). Bei den Männern gelingt Nicola Wigger (38.) eine starke Aufholjagd.

Nach der grossen Enttäuschung bei der 3. Etappe am Mittwoch hat Johannes Hösflot Kläbo auf der 4. Etappe der Tour de Ski eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der Titelverteidiger und Gesamtleader aus Norwegen liess in der Verfolgung über 20 km überhaupt nichts anbrennen und absolvierte vom Start weg ein einsames Rennen.

Kläbo feierte nach dem Erfolg im Skating-Sprint zum Auftakt seinen zweiten Sieg auf der Tour. Er siegte mit knapp 51 Sekunden Vorsprung – gestartet war er mit 45 Sekunden Vorsprung – auf Landsmann Mattis Stenshagen. Dritter wurde der Schwede Edvin Anger, der sich im Photofinish gegen Federico Pellegrino (ITA) durchsetzte.

Für den 29-jährigen Kläbo war es der insgesamt 103. Einzelsieg. Der 5. Triumph bei der Tour de Ski ist dem Dominator kaum mehr zu nehmen. Damit würde er Dario Cologna überflügeln.

Wigger steigt nach «bestem Rennen» aus

Bester Schweizer in einem sehr jungen Swiss-Ski-Team – Janik Riebli und Valerio Grond waren nach der 3. Etappe aus der Tour ausgestiegen – war Nicola Wigger. Der 24-Jährige konnte sich von Startposition 59 auf Rang 38 verbessern und zeigte sich entsprechend sehr zufrieden: «Das war mein bestes Rennen auf der Tour.»

Gleichzeitig war es auch sein letztes. Wigger lässt die beiden Austragungen im Val di Fiemme aus, um sich bestmöglich auf die letzten Weltcup-Rennen vor Olympia vorzubereiten. Wiggers Teamkollegen fanden sich ausserhalb der Top 50: Roman Alder wurde 59., Noe Näff 65. und Isai Näff 70.

Auch Diggins einsam unterwegs

Wie Kläbo gewann ein paar Stunden später auch Jessie Diggins die 20-km-Verfolgung überlegen. Die 34-jährige Amerikanerin war mit einer Minute Vorsprung auf die anschliessend gestartete Moa Ilar losgelaufen und distanzierte die Schwedin, die Zweite wurde, nochmals um 35 Sekunden. Für Diggins war es der 30. Einzelsieg im Weltcup. Auf Rang 3 lief Teresa Stadlober (AUT).

Für das Bestergebnis aus Schweizer Sicht sorgte Nadine Fähndrich mit Platz 15. Die 30-jährige Luzernerin musste noch 6 Ränge abgeben. «Dank einem super Ski ist das Resultat ganz okay. Ein grosser Dank an das Service-Team», äusserte sich Fähndrich.

Nadja Kälin machte 11 Ränge gut und wurde 19., Anja Weber landete auf Rang 25, Marina Kälin wurde 31. Giuliana Werro (53.) und Lea Fischer (55.) klassierten sich ausserhalb der Top 50.

So geht es weiter

Nach einem Ruhetag am Freitag stehen für den Langlauf-Tross am Wochenende die letzten beiden Etappen auf dem Programm. Im Val di Fiemme wird am Samstag ein Klassisch-Sprint absolviert, am Sonntag folgt das Rennen über 10 km freie Technik.

Tour de Ski