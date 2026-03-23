Nadine Fähndrich konnte ihre letzten Weltcup-Rennen richtig geniessen. Bald schlägt sie ein neues Kapitel auf.

Die ganz grosse Bühne in Lake Placid gehörte am Wochenende Jessica Diggins. Die 34-jährige US-Amerikanerin trat vor heimischem Publikum stilecht als erneute Siegerin im Gesamtweltcup von der grossen Langlauf-Bühne ab.

Dass auch Nadine Fähndrichs internationale Karriere zu Ende ging, geriet zumindest für das amerikanische Publikum etwas in den Hintergrund. Gratulationen für ihre erfolgreiche Laufbahn durfte die Luzernerin dennoch zahlreich entgegennehmen – von Konkurrentinnen, Teamkolleginnen und anderen Weggefährten.

Zukunft noch ungewiss

Auch wenn ein letzter Weltcup-Podestplatz ausblieb (im Sprint reichte es zu Platz 4 und damit Rang 3 in der Disziplinenwertung), war Fähndrich mit ihrer Abschiedsvorstellung vollends zufrieden. «Nicht alle Träume gingen in Erfüllung, aber es war trotzdem ein perfektes Ende. Ich konnte alles geniessen und noch einmal Momente erleben, die ich nicht vergessen werde», sagte die 30-Jährige.

Passend zum Thema Langlauf in Lake Placid Rang 4: Fähndrichs Schlussbouquet geht nicht voll auf

Ihre Zukunftspläne behält sie noch für sich. Dem Sport wolle sie erhalten bleiben. In welcher Funktion, ist aber noch unklar. «Ich habe Ideen, aber noch keine konkreten Pläne. Das steht als Nächstes auf der To-do-Liste.»

Ende Monat darf sich Fähndrich dann auch in der Schweiz noch einmal feiern lassen, wenn an den nationalen Meisterschaften in Les Diablerets der allerletzte Vorhang fällt.

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