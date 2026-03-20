Schweden feiert mit Linn Svahn und Frida Karlsson über 10 km klassisch mit Einzelstart beim Saisonfinale in Lake Placid einen Doppelsieg.

Nadja Kälin (18.) und Anja Weber (20.) laufen in die Top 20.

Bei den Männern stehen 5 Norweger an der Spitze – angeführt von Saisondominator Johannes Hösflot Kläbo.

Vor knapp 2 Wochen in Lahti (FIN) hatte sich Linn Svahn ihrer Landsfrau Frida Karlsson über die gleiche Distanz um 4 Sekunden geschlagen geben müssen. Nun drehte die Olympiasiegerin von Milano Cortina im Sprint den Spiess um. In Lake Placid behielt Svahn das bessere Ende um 1,4 Sekunden für sich. Für die 26-Jährige war es der 1. Weltcup-Sieg in dieser Saison in einem Distanz-Rennen, zuvor hatte sie zweimal im Sprint (im Goms und in Falun) triumphiert.

Hinter den beiden Schwedinnen klassierten sich mit Heidi Weng und Astrid Oeyre Slind zwei Norwegerinnen, ehe auf Rang 5 Gesamtweltcup-Siegerin Jessie Diggins (USA) folgte.

Als beste Schweizerin klassierte sich Olympia-Medaillengewinnerin Nadja Kälin auf Rang 18. Sie verlor über 2 Minuten auf Siegerin Svahn. Knapp hinter Kälin lief Anja Weber (20.) ins Ziel. Marina Kälin wurde 36. Nadine Fähndrich verzichtete zugunsten des Sprints am Samstag auf einen Start.

Norweger eine Klasse für sich

Bei den Männern dominierten die Norweger einmal mehr nach Belieben und besetzten die ersten 5 Positionen. Johannes Hösflot Kläbo – der seinen 112. Weltcuperfolg einheimste – siegte vor Andreas Fjorden Ree, Mattis Stenshagen, Harald Östberg Amundsen und Emil Iversen. Bester Nicht-Norweger war der Italiener Federico Pellegrino.

Die beiden Schweizer konnten nicht mit den Besten mithalten. Jason Rüesch wurde 30., Beda Klee 36.

So geht es weiter

Am Samstag stehen beim Saisonfinale in Lake Placid die Sprints in freier Technik auf dem Programm. Fähndrich kämpft in dieser Disziplin noch um die kleine Kristallkugel. Den Wettkampf können Sie ab 17:55 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Zum Weltcup-Abschluss am Sonntag finden die 20-km-Massenstart-Rennen statt. Die Männer starten um 17:30 Uhr, die Frauen um 19:30 Uhr (jeweils live auf SRF info und in der SRF Sport App).

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