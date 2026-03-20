Nadine Fähndrich verabschiedet sich in Lake Placid vom internationalen Langlauf-Zirkus – im Idealfall mit Kristall im Gepäck.

Dreimal hat Nadine Fähndrich die Weltcup-Gesamtwertung im Sprint schon auf dem 2. Rang abgeschlossen. Zum Abschluss ihrer Karriere will sie noch ganz nach oben und die Kristallkugel im Sprint holen. Das ist bisher keiner Schweizerin gelungen. Vor der Sonne stehen der drittplatzierten Luzernerin momentan zwei Schwedinnen. Die Führende Maja Dahlqvist hat 20 Punkte Vorsprung, Johanna Hagström 8.

Zwischenstand in der Sprint-Wertung 1. Maja Dahlqvist 720 Punkte 2. Johanna Hagström 708 3. Nadine Fähndrich 700

Die Entscheidung fällt am Samstag beim Weltcup-Finale der Langläuferinnen und Langläufer in Lake Placid. Gelaufen wird in der freien Technik, die Fähndrich bevorzugt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Sprint der Frauen und Männer in Lake Placid können Sie am Samstag ab 17:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen.

Emotionen erst nach dem Rennen zulassen

Die Gedanken daran, dass es ihr letztes Sprintrennen im Weltcup sein wird, versucht die 30-Jährige aufgrund der spannenden Ausgangslage in den Hintergrund zu drängen. «Wenn die Emotionen schon zu sehr da sind, fehlt mir vielleicht die Energie, meine beste Leistung abzurufen», sagt sie gegenüber SRF.

Der Druck, der Fähndrich während ihrer 11 Saisons im Weltcup begleitet hat, wird also erst danach richtig von ihr abfallen. Vermissen werde sie ihn nicht: «Damit umzugehen, ist mir immer am schwersten gefallen. Ich freue mich darauf, dass der Druck nicht mehr so da ist.»

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