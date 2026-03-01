Nadja Kälin läuft beim 20-km-Skiathlon im Weltcup im schwedischen Falun beim Sieg von Heidi Weng (NOR) auf den 7. Rang.

Bei den Männern gewinnt Johannes Hösflot Kläbo nach einer Tempoverschärfung kurz vor Schluss.

Antonin Savary holt innerhalb eines insgesamt enttäuschenden Schweizer Teams einen 28. Rang heraus.

Mit zwei Olympiamedaillen im Gepäck war Nadja Kälin im schwedischen Falun beim Skiathlon über 20 km der grösste Schweizer Trumpf. Die 24-Jährige, die an den Olympischen Spielen in dieser Disziplin auf Rang 4 gelaufen war, hielt sich dann auch lange in der Spitzengruppe auf. Eine Tempoverschärfung konnte sie dann aber nicht mehr mitgehen.

So resultierte für Kälin am Ende der dennoch starke 7. Rang. Auf die Siegerinnenzeit fehlten 46 Sekunden. Die zweite Schweizerin am Start, Anja Weber, lief auf Rang 16. Der Sieg ging an die Norwegerin Heidi Weng, die sich in einem Spitzentrio mit der US-Amerikanerin Jessie Diggins und der Schwedin Frida Karlsson im Schlusssprint knapp durchsetzen konnte.

Kläbo gewinnt wieder

Bei den Männern spielten die norwegischen Langläufer ihre erdrückende Dominanz auch auf dem Terrain ihrer grossen Rivalen weiter aus. Im 12. Distanzrennen der Saison resultierte für die «Wikinger»-Fraktion in Mittelschweden der 11. Erfolg.

Er ging – wenig erstaunlich – auf das Konto von Johannes Hösflot Kläbo. Der 29-Jährige aus Oslo blieb nach seiner Olympia-Rekord-Demonstration im Val di Fiemme – 6-mal Gold bei Milano Cortina 2026 – also auch in Falun unermüdlich. Einen Tag nach seinem Sprint-Sieg doppelte er über 20 km mit Skiwechsel nach.

Mit einer Tempoverschärfung auf den letzten hundert Metern der Skating-Ablösung, die gegen aussen als Klacks wirkte, schüttelte Kläbo seine übrig gebliebenen letzten Verfolger ab. Den Landsmännern Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget blieben so nur die Ehrenplätze auf dem Podest.

Kein Schweizer Tag

In Falun, das sich nach dem Schneefall über Nacht ganz im Winterkleid präsentierte, waren die Schweizer Aussichten schon vor dem Start reduziert gewesen. Der erkrankte Nicola Wigger musste sich zurückziehen, weshalb ein Trio übrigblieb. Antonin Savary schaffte es mit 1:48 Minuten Rückstand als 28. noch knapp in die Top 30.

Cyril Fähndrich konnte seinen Frust aus der Nicht-Selektion für Olympia nicht in positive Energie ummünzen. Der Innerschweizer blieb als 51. wie auch Beda Klee (57.) ohne Punkte.

