Johannes Hösflot Kläbo gewinnt nach einer Tempoverschärfung kurz vor Schluss den 20-km-Skiathlon beim Weltcup im schwedischen Falun.

Antonin Savary holt innerhalb eines insgesamt enttäuschenden Schweizer Teams einen 28. Rang heraus.

Das Frauen-Rennen im Skiathlon über 20 km in Schweden startet um 16:05 Uhr – auf SRF zwei oder hier mittels Stream können Sie live dabeisein.

Auch auf dem Terrain ihrer grossen Rivalen spielten die norwegischen Langläufer ihre erdrückende Dominanz weiter aus. Im 12. Distanzrennen der Saison resultierte für die «Wikinger»-Fraktion in Mittelschweden der 11. Erfolg.

Er ging – wenig erstaunlich – auf das Konto von Johannes Hösflot Kläbo. Der 29-Jährige aus Oslo blieb nach seiner Olympia-Rekord-Demonstration im Val di Fiemme – 6-mal Gold bei Milano Cortina 2026 – also auch in Falun unermüdlich. Einen Tag nach seinem Sprint-Sieg doppelte er über 20 km mit Skiwechsel nach.

Mit einer Tempoverschärfung auf den letzten hundert Metern der Skating-Ablösung, die gegen aussen als Klacks wirkte, schüttelte Kläbo seine übrig gebliebenen letzten Verfolger ab. Den Landsmännern Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget blieben so nur die Ehrenplätze auf dem Podest.

Kein Schweizer Tag

In Falun, das sich nach dem Schneefall über Nacht ganz im Winterkleid präsentierte, waren die Schweizer Aussichten schon vor dem Start reduziert gewesen. Der erkrankte Nicola Wigger musste sich zurückziehen, weshalb ein Trio übrigblieb. Antonin Savary schaffte es mit 1:48 Minuten Rückstand als 28. noch knapp in die Top 30.

Cyril Fähndrich konnte seinen Frust aus der Nicht-Selektion für Olympia nicht in positive Energie ummünzen. Der Innerschweizer blieb als 51. wie auch Beda Klee (57.) ohne Punkte.

