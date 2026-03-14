Legende: Setzt seiner ohnehin erfolgreichsten Saison die Krone auf Einar Hedegart. imago images/NTB

Einar Hedegart setzt sich beim prestigeträchtigen 50er am Holmenkollen vor 7 weiteren Norwegern durch. Beda Klee läuft in die Top 20.

Nicht am Start stand Johannes Hösflot Kläbo, nachdem er im Sprint in Drammen heftig auf den Hinterkopf gestürzt war.

Das Rennen der Frauen, das 45 Minuten später gestartet wurde, läuft derzeit noch (zum Livestream).

Das Wetter in Oslo meinte es mit den angereisten Fans am Samstag nicht allzu gut. Dichter Nebel hing über der Anlage am Holmenkollen, die Stimmung war in den vergangenen Jahren auch schon ausgelassener. Dafür lieferten die einheimischen Langläufer in der Loipe in Abwesenheit von Johannes Hösflot Kläbo eine Machtdemonstration ab, die ihresgleichen sucht.

Angeführt von Einar Hedegart feierten die Norweger einen achtfachen Sieg. Der eigentliche Biathlet, der erst seit diesem Winter voll auf die Karte Langlauf setzt, liess im Finish Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget hinter sich und gewann den prestigeträchtigen Klassiker damit zum ersten Mal. Hedegart hatte an den Olympischen Spielen in Milano Cortina Gold in der Staffel und im Teamsprint sowie Bronze über 10 km gewonnen.

Klee läuft in die Top 20

Einen guten Auftritt zeigten auch die Schweizer, allen voran Beda Klee. Der Toggenburger konnte in der zweiten Rennhälfte aufdrehen und Plätze gut machen. Mit 1:54 Minuten Rückstand auf Hedegart belegte er den guten 17. Rang. Cyril Fähndrich verpasste die Top 20 als 21. um 18 Sekunden.

Antonin Savary (29.) und Jason Rüesch (30.) büssten hinten raus etwas für eine starke erste Rennhälfte. Candide Pralong (44.) verlor in seinem letzten Weltcuprennen der Karriere mehr als 5 Minuten auf die Spitze. Anders als Rüesch wird Pralong nicht zum Saisonfinale nach Lake Placid reisen. Nicola Wigger musste das Rennen wegen Schienbeinproblemen nach rund 15 km aufgeben.