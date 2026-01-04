Johannes Hösflot Kläbo gewinnt zum 5. Mal die Tour de Ski und ist damit neu alleiniger Rekordhalter.

Den Tagessieg beim 10-km-Massenstartrennen hinauf auf die Alpe Cermis holt Mattis Stenshagen.

Das Rennen der Frauen können Sie ab 15:30 Uhr hier im Livestream mitverfolgen.

1:23 Minuten hatte der komfortable Vorsprung von Johannes Hösflot Kläbo vor der abschliessenden Etappe der Tour de Ski betragen. Dieses Polster verwaltete der Norweger beim legendären Anstieg auf die Alpe Cermis im Val di Fiemme souverän, obwohl er noch knapp 1 Minute auf Tagessieger und Landsmann Mattis Stenshagen verlor und «nur» als 12. ins Ziel kam.

Da der Wettkampf über 10 km als Massenstart-Rennen und nicht als Verfolgung ausgetragen wurde, lief Kläbo erst recht nicht Gefahr, den Vorsprung noch zu verspielen. So liess sich der 29-Jährige zum 5. Mal als Gesamtsieger der Tour de Ski feiern. Damit überflügelte er Dario Cologna und ist neu alleiniger Rekordsieger.

Cologna meinte als SRF-Co-Kommentar zum Verlust der Rekordkordmarke: «Es geht in Ordnung. Ich wusste, dass es so kommen würde und bis Ende von Kläbos Karriere werden wohl noch einige Siege hinzukommen.»

Rein norwegisches Gesamt-Podium

Nebst Stenshagen liefen auch noch Jules Lapierre (FRA) und Emil Iversen (NOR) aufs Tagespodest. Mit seinem Effort stiess Stenshagen auch im Gesamtklassement noch auf den 2. Platz vor (mit 30 Sekunden Rückstand auf Kläbo), Harald Östberg Amundsen sorgte für ein rein norwegisches Podium in der Gesamtwertung.

Mit Roman Alder und Noe Näff bestritten nur noch 2 Schweizer die abschliessende Etappe. Sie klassierten sich auf den Rängen 52 (Näff) und 64 (Alder). Im Gesamtklassement verpassten die beiden die Top 50.

Tour de Ski