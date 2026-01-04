Jessie Diggins (USA) gewinnt die Tour de Ski 2025/26 und sichert sich den 3. Mal die Gesamtwertung.

Die Schlussetappe im Massenstart über 10 km auf die Alpe Cermis hinauf geht an Karoline Simpson-Larsen (NOR).

Bei den Männern holt Johannes Hösflot Kläbo (NOR) den Gesamtsieg.

8,8 Sekunden fehlten Jessie Diggins auf der Alpe Cermis zum totalen Erfolg. So musste sie auf der 6. und letzten Etappe der Tour de Ski Karoline Simpson-Larsen (NOR) den Vortritt lassen. In der Gesamtwertung gab es an der 34-jährigen Amerikanerin aber wie erwartet kein Vorbeikommen mehr. Überlegene 2:17 Minuten Vorsprung wies Diggins am Ende auf Teresa Stadlober (AUT) auf.

In ihrer Abschlusssaison sicherte sich Diggins bei ihrer 11. Teilnahme den 3. Gesamtsieg in diesem Etappenrennen nach 2021 und 2024.

Schweizerinnen ohne Chance

Die Schweizer Frauen mussten auf den letzten 3,5 km mit bis zu 30 Steigungsprozenten mehr leiden als die Konkurrentinnen. Anja Weber traf als 19. mit 2:31 Minuten oben ein und belegte als beste Schweizerin im Tour-Klassement den 18. Rang.

Nadine Fähndrich brach zum Schluss ein, kassierte 5:26 Minuten und fiel auf den 26. Gesamtrang zurück. Sie lag somit auch noch hinter Nadja Kälin, welche die Tour auf Platz 22 beendete. Immerhin konnte sich Fähndrich in der Sprint-Wertung der Tour de Ski noch um einen Rang nach vorne auf Platz 2 verbessern. Die Titelverteidigung verpasste sie indes.

Resultate