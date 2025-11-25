Legende: Bis auf Weiteres keine Rennen für sie Victoria Carl. Imago/Eibner

Victoria Carl hatte bis zuletzt auf einen guten Ausgang gehofft. Die 30-Jährige trainierte allein in Oberhof und Davos. Doch nun hat die deutsche Olympiasiegerin Gewissheit: Nach ihrem positivem Dopingtest im März wird Carl die Winterspiele in Mailand und Cortina verpassen.

Eine Teilnahme sei «nach aktuellem Verfahrensstand ausgeschlossen», teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Ein offizielles Urteil der nationalen Anti-Doping-Agentur steht zwar noch aus. Doch fest steht: Carl darf nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen und weiterhin auch nicht mit dem Team trainieren. Zuletzt hatte Carl auf Instagram von Tagen berichtet, an denen sie «aufgeben» wollte. Auch am Dienstag sprach sie von einer «sehr harten Zeit».

Carl war nach der vergangenen Weltcupsaison, die sie auf Rang 2 der Gesamtwertung abgeschlossen hatte, bei einer Probe im Rahmen der Militär-WM positiv auf den Wirkstoff Clenbuterol getestet worden. Nach Darstellung von Carl und dem DSV war der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten, welcher der Athletin von einem Bundeswehr-Arzt verabreicht worden war.