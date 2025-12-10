Beim Langlauf-Weltcup in Davos werden voraussichtlich erstmals wieder «neutrale Athleten» aus Russland antreten. Nicht zur Freude aller.

Anfang Monat entschied der Internationale Sportgerichtshofs (CAS) in Lausanne, dass russische Athletinnen und Athleten unter Bedingungen an Olympia-Qualifikations-Wettbewerben der FIS wie zum Beispiel im Weltcup antreten dürfen.

Zu den ersten Schaufenstern der Wiedereingliederung dürfte der Langlauf-Weltcup in Davos von diesem Wochenende gehören. Als sogenannter «neutraler Athlet» aus Russland (und Belarus) teilnehmen darf aber nur, wer...

keine Verbindung zum russischen Regime hat und sich nicht positiv zum Ukraine-Krieg geäussert hat

nicht bei einer staatlichen Institution wie Militär oder Zoll angestellt ist

sich in den letzten zwei Jahren an einem Anti-Doping-Programm beteiligt hat

«Wirklich begrüssen tut die Rückkehr niemand», sagt SRF-Langlauf-Experte Adriano Iseppi. Gerade bei den ukrainischen Vertretern sei das Unverständnis gross. Aber es gebe auch Athletinnen und Athleten, die aus rein sportlicher Sicht nichts gegen eine Teilnahme talentierter Konkurrenten hätten.

Weiterhin gilt: Die russische Flagge und weitere staatliche Embleme sind bei den Wettbewerben nicht erlaubt, die Hymne wird im Falle eines Sieges nicht erklingen.

Ex-Stars nicht dabei

Nicht dabei sein dürfen frühere Stars wie Alexander Bolschunow oder Sergej Ustjugow. Iseppi rechnet deshalb damit, dass eine junge Garde einsteigt, zum Beispiel der dreifache Junioren-WM-Medaillengewinner von 2022, der heute 22-jährige Saweli Korosteljow. «Es gibt einige Diamanten, die vermutlich die Startbedingungen erfüllen können.»

Legende: Russische Nachwuchshoffnung Saweli Korosteljow, hier bei einem Rennen im vergangenen April in Kirowsk. Imago/SNA

Aus Sicht der Kritiker verbleiben zwei Hauptprobleme:

Fehlende Kohärenz: Der CAS-Entscheid betrifft nur FIS-Wettbewerbe (Ski alpin, nordisch, Freestyle, Snowboard). Russische Biathletinnen oder Bobfahrer sind weiterhin ausgeschlossen. Erlaubt ist zudem nur die Teilnahme an Einzelwettbewerben. Russische Staffeln wird es nicht geben.

Der CAS-Entscheid betrifft nur FIS-Wettbewerbe (Ski alpin, nordisch, Freestyle, Snowboard). Russische Biathletinnen oder Bobfahrer sind weiterhin ausgeschlossen. Erlaubt ist zudem nur die Teilnahme an Einzelwettbewerben. Russische Staffeln wird es nicht geben. Überprüfbarkeit des Dopingprogramms: «Man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Athleten immer sauber gearbeitet haben. Da bleibt ein fader Beigeschmack», findet Iseppi.