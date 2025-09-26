Simona Aebersold gewinnt den Einzelsprint am OL-Heimweltcup in Uster überlegen.

Auf Platz 2 klassiert sich mit Natalia Gemperle ebenfalls eine Schweizerin.

Mit ihrem Sieg gewinnt Aebersold zum 2. Mal in Folge den Gesamtweltcup.

Bei den Männern läuft Matthias Kyburz bei seinem letzten OL-Wettkampf-Wochenende auf Platz 2.

Was für eine Machtdemonstration von Simona Aebersold: Die Schweizerin nutzte den Heimvorteil in Uster rigoros aus und gewann den Einzelsprint mit 30 Sekunden Vorsprung. Dabei durfte sie sich noch vor dem Zieleinlauf feiern lassen und musste nicht bis zum Schluss durchziehen.

Aebersold gewinnt Gesamtweltcup

Aebersold sicherte sich mit dem Sieg auch gleichzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups, da sie mit einem Vorsprung von über 100 Punkten in das letzte Einzelrennen am Sonntag gehen wird. In Abwesenheit der langjährigen OL-Dominatorin Tove Alexandersson, die sich am Freitag an der Berglauf-WM im Short-Trail-Rennen zur Weltmeisterin kürte, gelang das Aebersold zum 2. Mal in Folge.

Dank dem 2. Rang von Natalia Gemperle avancierte der Freitag zu Schweizer Festspielen. Gemperle hatte aber wesentlich mehr zu kämpfen: Sie rettete 4 Sekunden gegenüber der drittplatzierten Norwegerin Pia Young Vik und 6 Sekunden gegenüber der Schwedin Hanna Lundberg auf Rang 4.

Samstag Staffel, Sonntag K.o.-Sprint

Die weiteren Schweizerinnen verpassten die Top 10. Ines Berger wurde 13., Lilly Graber 23., Corina Hüni 31., Deborah Stadler 35., Eline Gemperle 42. und Martina Ruch 47.

Am Samstag geht es in Uster weiter mit der Sprint-Staffel, am Sonntag steht der K.o.-Sprint auf dem Programm.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Weltcup-Finale im Orientierungslauf in Uster zeigen wir wie folgt live: Samstag, 17:00 Uhr: Sprint-Staffel, SRF zwei

Sonntag, 13:00 Uhr: K.o.-Sprint F & M, SRF info

Übersicht