Die Schweiz läuft in der Mixed-Staffel beim OL-Weltcup-Finale in Uster nach einer Aufholjagd auf Rang 2.

Die überragende Simona Aebersold übernimmt trotz Rang 6 beim letzten Wechsel nochmals kurz die Führung.

Am Ende triumphiert aber Schweden, da Hanna Lundberg Aebersold im Schlusssprint stehen lässt.

Nach einem starken Start und den Ablösungen von Natalia Gemperle und Timo Suter lag die Schweiz bei Rennhälfte in der Mixed-Staffel zusammen mit Norwegen an der Spitze. Im 3. Abschnitt verlor Tino Polsini aber deutlich an Boden. Der 26-Jährige übergab auf Rang 6 mit einem Rückstand von 31 Sekunden auf die Spitze an Schlussläuferin Simona Aebersold.

Die Siegerin des Einzelsprints vom Freitag schlug sofort ein horrendes Tempo an und überholte Läuferin um Läuferin. Und plötzlich holte sie auch die führende Schwedin Hanna Lundberg ein. Die Skandinavierin blieb aber – unter anderem dank einer leicht besseren Routenwahl – an Aebersold dran und konnte die Schweizer Teamleaderin auf der Zielgeraden düpieren.

3 Schweizer Teams in den Top 10

So sicherte sich Schweden nach einem mässigen Start doch noch den Sieg – und dies ohne Top-Läuferin Tove Alexandersson. Hinter der Schweiz ging der 3. Rang an Norwegen, das sich im Schlusssprint knapp gegen Finnland durchsetzte.

Mit Schweiz 3 (9.) und Schweiz 4 (10.) schafften noch zwei weitere Schweizer Teams den Sprung in die Top 10. Der abtretende Matthias Kyburz, der am Freitag als 2. im Einzelsprint noch aufs Podest gelaufen war, war dabei Teil der 3. Swiss-Orienteering-Equipe. Schweiz 2 kam derweil nicht über den 17. Schlussrang hinaus.

So geht's weiter

Am Sonntag stehen mit den K.o.-Sprints der Frauen und Männer die letzten Saisonrennen an. Die Wettkämpfe in Uster können Sie ab 13:00 Uhr live auf SRF info verfolgen. Kyburz läuft dabei sein letztes OL-Rennen vor dem definitiven Wechsel zum Marathon.

OL-Weltcup-Finale in Uster