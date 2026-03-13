Fabrice von Grünigen gewinnt bei Milano Cortina seine erste Paralympics-Medaille.

Der 24-Jährige Snowboarder fährt im Banked Slalom in der Kategorie SB-LL2 zu Silber.

Aron Fahrni muss in der Kategorie SB-UL mit dem fünften Rang vorliebnehmen.

Fabrice von Grünigen hat eine Heldengeschichte geschrieben. Der Berner Oberländer hatte sich vor einer Woche eine mittelschwere Gehirnerschütterung zugezogen und den Wettkampf im Snowboardcross und damit sein Paralympics-Debüt verpasst. Am Freitagmittag liess er sich im Rennen der Kategorie SB-LL2 jedoch nicht mehr ausbremsen.

Die Marke von 56,29 Sekunden, die er im ersten Lauf in den Schnee gezogen hatte, reichte von Grünigen zu Silber. Dies, weil im Banked Slalom die Zeiten der beiden Durchgänge nicht addiert werden. Den zweiten Versuch absolvierte er in 56,37 Sekunden.

Ganz vorne fuhr Emanuel Perathoner in einer eigenen Liga. Der Italiener, der im Snowboardcross triumphiert hatte, brillierte im ersten Lauf mit einer Zeit von 55,10 Sekunden. Im zweiten Durchgang setzte er sogar noch einen drauf: 54,28 Sekunden. Bronze holte sich der Australier Ben Tudhope (+3,05).

Keine weitere Medaille für Fahrni

Zur Halbzeit hatte es für Aron Fahrni im Banked Slalom der Kategorie SB-UL vielversprechend ausgesehen. Der 27-Jährige klassierte sich im ersten Lauf auf dem dritten Zwischenrang.

Weil ihm die beiden Chinesen Pengyo Wang und Lijia Ji bei ihren zweiten Versuchen vor die Nase gefahren waren, musste der Emmentaler nochmals alles in die Waagschale werfen. Das Unterfangen misslang: Fahrni gelang keine Verbesserung und am Ende schaute der 5. Platz heraus. Auf das Podest fehlten 0,14 Sekunden.

Gold ging an den Italiener Jacopo Luchini vor den beiden Chinesen Wang (+0,34) und Zihao Jiang (+0,75). Ji wurde Vierter.

Fahrni verpasste damit seine zweite Paralympics-Medaille bei Milano Cortina, nachdem er vor fünf Tagen im Snowboardcross über Bronze gejubelt hatte.