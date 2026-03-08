Die Schweizer Delegation hat sich an den Paralympics in Cortina am zweiten Tag die zweite Medaille gesichert. Aron Fahrni fuhr im Snowboardcross zu Bronze. Der 27-jährige Emmentaler stiess in der Klasse mit Einschränkungen der oberen Extremitäten souverän in den Final vor und musste sich dort den Chinesen Ji Lijia und Zhu Yonggang geschlagen geben. Vierter wurde mit Pengyao Wang ebenfalls ein Chinese.

Fahrni, der die Qualifikation am Vortag als 6. abgeschlossen hatte, war sowohl im Viertel- als auch im Halbfinal jeweils souverän als 2. seines Heats in die nächste Runde eingezogen. Im Final missglückte dann zuerst der Start, bevor er zumindest noch einen Konkurrenten überholen konnte.

2. Tag, 2. Schweizer Medaille

Für die Schweiz ist es die erste Snowboard-Medaille an Paralympics überhaupt. Und für Fahrni muss an diesen Spielen noch nicht Schluss sein. Auch im Banked Slalom, der zweiten Kategorie, in welcher er an den Start geht, gehört der Schweizer zu den Favoriten. Ob Teamkollege Fabrice von Grünigen, der den Snowboardcross-Wettkampf wegen eines Sturzes im Training verpasst hatte, in der zweiten Disziplin starten wird, ist derzeit noch unklar.

An den Paralympics 2026 hat die Schweiz damit nach 2 Wettkampftagen schon 2 Mal Edelmetall gewonnen. Am Samstag hatte sich Robin Cuche zum Olympiasieger in der Abfahrt gekürt.