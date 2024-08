4 / 8

Legende:

Marcel Hug (38) – SUI – Rollstuhl-Leichtathlet

Sein dekoratives Markenzeichen ist der silberne Helm, in Anlehnung an «Silver Bullet», wie der Thurgauer in der Szene genannt wird. Effektiv aber sind sein Anspruch und seine Errungenschaften golden. Der Routinier in der T54-Kategorie steht bei 6 paralympischen Titeln und bei total 12 Medaillen. Alleine in Tokio erlebte Hug 4 Gold-Momente.

