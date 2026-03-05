Am Freitag werden die Paralympics offiziell eröffnet. Ein Diebstahl sorgt jetzt schon für Aufregung.

Legende: Alle Steine im Haus? In Cortina sind zwei Curlingsteine verschwunden. imago/Xinhua

Dass im Curling Steine gestohlen werden, ist bekannterweise integraler Bestandteil des Spiels. Doch in Cortina sorgt ein wortwörtlicher Raub zweier Steine noch vor dem offiziellen Start der Paralympischen Spiele für Wirbel. Die Spielgeräte für den bereits am Mittwoch gestarteten Rollstuhl-Curling-Event seien aus dem Stadion gestohlen worden, wie der Weltverband World Curling auf Anfrage mitteilte und damit mehrere Medienberichte bestätigte.

Der Diebstahl werde durch die örtlichen Behörden untersucht. Die Steine waren zuvor beim Mixed-Doubles-Turnier, das erstmals bei den Paralympics ausgetragen wird, im Einsatz. Einfluss auf den Wettbewerb hat der Diebstahl nicht. Die Ersatzsteine seien auf die gleichen Spezifikationen wie die übrigen im Spiel befindlichen Steine gebracht worden und werden anstelle der gestohlenen Granitsteine verwendet, hiess es weiter.