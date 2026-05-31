Legende: Endlich am Ziel Jonathan Milan. IMAGO / LaPresse

Jonathan Milan gewinnt die letzte Etappe des Giro d'Italia in Rom im Sprint.

Der Gesamtsieg geht wie erwartet an den dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard.

Als einer von nur acht Fahrern hat Vingegaard nun alle drei Grand Tours gewonnen.

Drei Wochen lang jagte Jonathan Milan beim diesjährigen Giro d'Italia einem Etappensieg hinterher. Doch mal für mal musste der Italiener in den Flachetappen seinen Sprint-Konkurrenten den Vortritt lassen. Bei der letzten Gelegenheit hat es für Milan nun doch geklappt. Den Sprint der 21. und letzten Etappe der Italien-Rundfahrt rund um Rom entschied er auf souveräne Art und Weise für sich.

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Jonas Vingegaard konnte es bei der Schlussetappe wie erwartet gemächlich angehen, wird doch der Träger der «Maglia Rosa» traditionell nicht mehr angegriffen. Der Däne rollte wenige Augenblicke nach Tagessieger Milan über die Ziellinie und darf sich erstmals Giro-Sieger nennen.

Nach der finalen Etappe in Rom liegt Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) in der Gesamtwertung mit deutlichem Vorsprung von 5:22 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall (Decathlon) und 6:25 Minuten vor dem Australier Jai Hindley aus dem Red-Bull-Team. Vingegaard gehört jetzt zur illustren Runde um Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali und Chris Froome, die jede der drei Rundfahrten mindestens einmal gewonnen haben.

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