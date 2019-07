Chris Froome konnte 3 Wochen nach seinem fürchterlichen Sturz das Spital verlassen. Der Ineos-Profi war Mitte Juni bei der Streckenbesichtigung zum Dauphiné-Zeitfahren mit 54 km/h gegen eine Hauswand geprallt. Er erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und musste operiert werden.

Dave Brailsford, der Teamchef des Briten, lieferte am Freitag folgendes Update: «Froome hat das Spital gestern verlassen und ist zuhause. Das war ein grosser Schritt. Er hat seine Füsse auf den Boden gestellt, zum ersten Mal seit langer Zeit. Ihm geht es soweit gut.»

Comeback-Zeitpunkt bleibt offen

Der 4-fache Tour-de-France-Champion gehört bei der diesjährigen «Grande Boucle» zu den grossen Abwesenden, von denen es mehrere gibt. Die 106. Ausgabe der Rundfahrt startet am Samstag in Brüssel und führt über 194 km. Die Ausgangslage ist so offen wie zuletzt selten.

Wann Froome in den Rennsattel zurückkehren kann, lässt sich noch nicht abschätzen.