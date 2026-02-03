Legende: Jubelt über Gold Scratch-Europameister Alex Vogel. IMAGO/Sirotti

Der Jubel von Alex Vogel war ausgelassen, als er als Erster die Ziellinie überquert hatte. Alex Vogel setzte sich an den Bahnrad-Europameisterschaften in Konya (TUR) die Krone auf: Er holte Gold. Für das Schweizer Team ist es die erste Goldmedaille an einer Bahn-EM seit zehn Jahren.

Hinter dem Thurgauer reihten sich der Russe Ilya Savekin und Vincent Hoppezak (NED) ein. Für den 26-Jährigen war es nach Silber in der Teamverfolgung vom Montag der zweite EM-Streich in der Türkei. Am Sonntag wurde Alina Sietz ebenfalls im Scratch Zweite.

Vogel gehört im Scratch seit geraumer Zeit zu den Besten. An der WM 2023 in Glasgow sah er lange Zeit wie der sichere Sieger aus, wurde jedoch kurz vor dem Ziel noch eingeholt. Nun wurde er für seine grossartigen Leistungen belohnt. «Ich habe immer davon geträumt, dieses Trikot zu tragen. Nun ist dieser Traum wahr geworden», sagte Vogel. Der Thurgauer und sein erster Verfolger Savekin hatten sich im Rennen einen Rundenvorsprung erkämpft. Bis zu diesem Zeitpunkt sei es «ein harter Kampf» gewesen, so Vogel.

Andres 8. – Tappeiner mit Schweizer Rekord

Michelle Andres belegte nach einem Sturz im Ausscheidungsfahren den 8. Platz. In der Einzelverfolgung unterbot Pascal Tappeiner den Schweizer Rekord von Simon Vitzthum aus dem Jahr 2022 um drei Zehntel. Der St. Galler reihte sich in 4:07,032 Minuten als 9. ein.