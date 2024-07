Cross Country in Les Gets

Alessandra Keller fährt im Cross-Country-Rennen von Les Gets auf den 3. Platz.

Der Sieg beim letzten Auftritt vor Olympia geht überlegen an Puck Pieterse.

Das Rennen der Männer startet um 13:30 Uhr (live bei SRF).

Nach ihrem Short-Track-Sieg vom Freitag überzeugte Alessandra Keller in Les Gets auch am Sonntag im Cross-Country-Rennen. Die 28-Jährige fuhr in der französischen Haute-Savoie auf den starken 3. Platz und verteidigt ihre Führung in der Gesamtwertung.

Keller musste für ihren 7. Podestplatz über die olympische Distanz lange kämpfen. Auf den 7 Mal 3,5 Kilometern wurde sie von Runde zu Runde langsamer, wollte sich gemäss ihrem Teamchef Ralph Näf aufgrund der anstehenden Olympischen Spiele aber auch nicht allzu sehr verausgaben. Die Konkurrenz konnte sie trotzdem auf Distanz halten.

Pieterse mit Machtdemonstration

Im Ziel verlor die Nidwaldnerin vom Team Thömus Maxon 3:07 Minuten auf die überlegene Siegerin Puck Pieterse. Die Niederländerin (Alpecin-Deceuninck) setzte sich bereits auf der 1. Runde ab und fuhr anschliessend ein einsames Rennen an der Spitze. Für die 22-Jährige ist es der 4. Weltcupsieg bei der Elite.

Mit Candice Lill fuhr die Überraschungsfrau der Saison auf Platz 2 – ihr Karriere-Bestresultat. Die Südafrikanerin verlor ebenfalls bereits über zweieinhalb Minuten auf Pieterse.

Nicole Koller (12.) und Linda Indergand (13.) verpassten die Top 10 knapp. Jolanda Neff, neben Koller die zweite Schweizer Olympia-Fahrerin, fehlte in Les Gets erneut. Die mit Atemproblemen kämpfende 31-Jährige hatte bereits die Heimrennen in Crans-Montana ausgelassen.

So geht es weiter

Die nächste Station heisst Paris: An den Olympischen Spielen steht das Cross-Country-Rennen der Frauen am 28. Juli an, jenes der Männer tags darauf. Im Weltcup geht es dann Ende September in Lake Placid (USA) weiter.