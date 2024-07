Cross Country in Les Gets

Mathias Flückiger fährt in Les Gets im Cross-Country-Rennen Platz 2 heraus.

Der Berner muss bei der Olympia-Hauptprobe nur Alan Hatherly (RSA) den Vortritt lassen.

Bei den Frauen fährt Alessandra Keller als Dritte aufs Podest.

Mathias Flückiger hat im letzten Rennen vor Olympia seine gute Form unter Beweis gestellt. Im französischen Les Gets musste sich der Berner nur vom überragenden Alan Hatherly (Cannondale Factory Racing) geschlagen geben. Flückiger verlor auf den 8 Runden über je 3,5 Kilometer 1:31 Minuten auf die Siegerzeit.

Der 35-jährige Flückiger vom Team Thömus Maxon hatte sich auf der 3. Runde zusammen mit dem Südafrikaner absetzen können, musste Hatherly aber kurz darauf ziehen lassen. In der Folge wurde der Rückstand des Schweizers kontinuierlich grösser. Dem drittplatzierten Simon Andreassen (DEN) nahm Flückiger derweil eine halbe Minute ab.

Legende: Überzeugender Auftritt Mathias Flückiger in Les Gets im Einsatz. Keystone/Maxime Schmid

Litscher überzeugt, Schurter trainiert

Der Schweizer Olympia-Teilnehmer holte damit nach Platz 2 in Crans-Montana vor 2 Wochen seinen 2. Podestplatz der Saison und scheint pünktlich für Paris topfit. Gleiches gilt auch für Hatherly, der auf seinen Triumph im Short Track vom Freitag den ersten Weltcupsieg im Cross Country folgen liess. Der Südafrikaner löst damit auch Nino Schurter als Leader der Gesamtwertung ab.

Als zweitbester Schweizer fuhr Thomas Litscher auf Platz 15 und schaffte damit den angestrebten Top-15-Platz. Dank diesem Resultat erfüllte er die Selektionskriterien von Swiss Cycling für die WM in Andorra. Schurter, der zweite Schweizer Starter bei Olympia, befindet sich im Höhentraining und reiste nicht nach Les Gets. Als letzter Test wird der Team-Routinier nächste Woche die Schweizer Meisterschaften in Echallens bestreiten.

So geht es weiter

Für die Mountainbike-Cracks stehen als nächstes die Olympischen Spiele an. In Paris gehen sie für das Cross-Country-Rennen am 29. Juli an den Start, einen Tag nach den Frauen. Die nächste Station im Weltcup ist dann Lake Placid (USA) Ende September.