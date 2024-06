Per E-Mail teilen

Mathias Flückiger fährt beim Mountainbike-Weltcup in Crans-Montana auf das Podest.

Der Schweizer Olympia-Fahrer muss nur dem dominanten Briten Tom Pidcock den Vortritt lassen.

Geprägt wird das Rennen von etlichen Stürzen.

Für Mathias Flückiger ist es der erste Podestplatz der Saison. Nach dem umstrittenen Olympia-Selektionsentscheid zeigte der 35-jährige Berner bei der zweitletzten Weltcup-Station vor den Spielen in Paris eine überzeugende Leistung. Flückiger löste sich auf der anspruchsvollen WM-Strecke von 2025 schon am Schluss der 2. von 7 Runden von Landsmann Nino Schurter.

Der Vorsprung auf den Bündner wuchs bis zuletzt auf rund eine Minute an – begünstigt durch die Tatsache, dass Schurter in einer Abfahrt zu Fall kam und zwischenzeitlich seinen 3. Rang verlor. Er fuhr in der Folge im Trio mit Julian Schelb (GER) und Luca Braidot (ITA) um Rang 3. Schelb verlor den Anschluss – aber Schurter den Schlusssprint gegen Braidot. Damit verpasste er sein 3. Saison-Podest knapp.

Pidcock überlegen

Kein Kraut gewachsen war gegen Thomas Pidock. Der britische Nove-Mesto-Sieger übernahm früh die Führung und feierte einen ungefährdeten Sieg, 1:10 Minuten vor Flückiger. Top-10-Plätze gab es für Lars Forster (8.), ebenfalls ein Sturzopfer, und Filippo Colombo (10.). Luca Schätti wurde 12., Timon Rüegg 17.

Neben Schurter kamen in Rennverlauf auch andere Fahrer zu Fall, darunter Pidcock und Forster.

