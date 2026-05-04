Einen Tag, nachdem Noemi Rüegg zum Auftakt das Rote Trikot erobert hat, endet die Vuelta für die Zürcherin abrupt.

Legende: Im Sturzpech Noemi Rüegg. Getty Images/Szymon Gruchalski

Für Noemi Rüegg hat die Vuelta ein jähes Ende gefunden: Die Zürcherin aus dem Team EF Education-Oatly kam auf der 2. Etappe der Vuelta Femenina 13 km vor dem Ziel zu Fall und stürzte auf der rechten Seite in den Strassengraben.

Rüegg hatte das Hinterrad einer Teamkollegin touchiert und riss bei ihrem Sturz auch die Italienerin Eleonora Ciabocco zu Boden. Beide stiegen in der Folge noch einmal auf ihr Rad, kurz darauf musste die Schweizerin das Rennen aber aufgeben. Welche Verletzungen sich die 25-Jährige zugezogen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach ihrem Auftaktsieg am Sonntag war Rüegg auf dem 2. Teilstück von Lobios nach San Cibrao das Viñas im Nordwesten Spaniens im Roten Trikot der Gesamtleaderin unterwegs. Dieses wanderte auf die Schultern der Deutschen Franziska Koch, die hinter der belgischen Tagessiegerin Shari Bossuyt Zweite wurde.