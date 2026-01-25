Legende: Das Tour-Down-Under-Podest Harry Sweeny, Jay Vine und Mauro Schmid (v.l.n.r.). Getty Images/Con Chronis

Zwei Kängurus haben bei der Tour Down Under einen heftigen Crash ausgelöst und Jay Vine fast noch um den Gesamtsieg gebracht. Auf der fünften und letzten Etappe mit Start und Ziel in Stirling sprangen 96 Kilometer vor dem Ziel zwei grosse Kängurus auf die Strasse und brachten mehrere Fahrer zu Fall, darunter auch Vine. Drei Fahrer mussten das Rennen mit Verletzungen aufgeben. Auch eines der Kängurus war sichtlich angeschlagen.

Der Australier Vine, UAE-Teamkollege von Tadej Pogacar, rappelte sich nach dem Crash wieder auf und brachte schliesslich seinen Gesamtsieg noch sicher ins Ziel. «Alle fragen mich, was das Gefährlichste in Australien ist, und ich sage immer: Kängurus», sagte Vine, der sein Heimrennen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren gewann.

Schmid in guter Frühform

Gemeinsam mit Vine erreichte am Sonntag Mauro Schmid das Ziel. Der Zürcher sicherte sich damit den zweiten Gesamtrang. Schmid war beim Prolog zum Auftakt der Rundfahrt Sechster geworden, in der 2. Etappe hatte er als Dritter den Sprung auf das Podest geschafft.

Resultate