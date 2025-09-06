Die Baslerin Anna Weinbeer holt im Marathon der Frauen an der WM im Wallis die Silbermedaille.

Bei den Männern klassiert sich Martin Fanger als bester Schweizer auf Rang 6.

Nach über 7 Stunden und 13 Minuten hatte Anna Weinbeer die 125 Kilometer inklusive 5000 Höhenmeter an den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis absolviert. Der verdiente Lohn: die Silbermedaille. Die Baslerin, die auf höchster Stufe zuvor noch keine Spuren hinterlassen hatte, krönte eine äusserst souveräne Leistung mit dem 2. Platz.

Von Beginn an lag sie auf ebendiesem Platz, gegen die spätere Weltmeisterin Kate Courtney hatte die 32-Jährige von Anfang an das Nachsehen. Die US-Amerikanerin gewann letztlich mit einem Vorsprung von 3 Minuten und 44 Sekunden. Dritte wurde die Österreicherin Mona Mitterwallner, die zuletzt zweimal in Folge Weltmeisterin geworden war.

Auf Rang 8 klassierte sich die Namibierin Vera Looser, die mit dem Schweizer Mountainbiker Konny Looser verheiratet war. Für die Schweiz war Weinbeers Medaille nach Sina Freis Silbergewinn vor einem Jahr in Snowshoe (USA) die zweite Marathon-Medaille in Folge.

Keine Medaille bei den Männern

Der beste Schweizer bei den Männern war der 37-jährige Obwaldner Martin Fanger auf dem 6. Schlussrang. Der US-Amerikaner Keegan Swenson gewann in 6:01:44 Stunden, Fanger war fast 7 Minuten langsamer. Dem Neuenburger Alexandre Balmer wurde der lange Anstieg zum Pas de Lona (2787 m. ü. M.) zum Verhängnis, er belegte den 12. Schlussrang.