Nach einem Trainingssturz in Italien mussten die Ärzte bei Mountainbikerin Sina Frei kurz vor Weihnachten mit einer Operation nachlegen.

Legende: Vorerst ausgebremst Sina Frei wird länger nicht auf dem Bike trainieren können. KEYSTONE/Maxime Schmid

Am Montag musste sich Sina Frei an der linken Hand operieren lassen. Der Eingriff drängte sich nach einem Sturz im Trainingslager mit dem Schweizer Nationalteam in Italien auf und war erfolgreich verlaufen. Nichtsdestotrotz musste die 28-Jährige tags darauf gleich nochmals unters Messer.

Passend zum Thema Weitere Sport-News Frei muss nach Sturz unters Messer

Am Dienstagabend unterzog sich die Olympia-Zweite von Tokio 2021 nämlich noch einer Operation am Schlüsselbein. Nach diesem Verletzungspech, ausgelöst durch einen Fahrfehler bei der Übungseinheit, sieht sich die Zürcherin dazu gezwungen, ihre Trainingsplanung vollständig anzupassen. Vorerst sind nur alternative Trainingsmethoden möglich.

Der Start in die Weltcup-Saison 2026 erfolgt für die Cross-Country-Spezialisten und -Spezialistinnen Anfang Mai auf neuem Terrain in Südkorea.