Sina Frei fährt beim Cross-Country-Rennen in Nove Mesto (CZE) auf den dritten Platz.

Die Zürcherin verliert den Schlusssprint gegen Jenny Rissveds (SWE). Laura Stigger (AUT) gewinnt.

Auch Nicole Koller, Alessandra Keller und Ronja Blöchlinger fahren in die Top 10.

Das Rennen der Männer sehen Sie ab 14:55 Uhr live auf SRF info und im Stream.

Vor der letzten Runde konnten sich noch drei Schweizerinnen Hoffnungen auf einen Podestplatz im Cross-Country-Rennen in Nove Mesto machen. Sina Frei, Nicole Koller und Alessandra Keller fuhren mit Jenny Rissveds (SWE) und Savilia Blunk (USA) in der Verfolgergruppe.

An der Spitze war die Österreicherin Laura Stigger seit der vierten Runde alleine unterwegs und fuhr überlegen ihrem dritten Weltcupsieg über die olympische Distanz entgegen. Dahinter lief ein erbitterter Kampf um die letzten beiden Podestplätze.

Frei sprintet um Rang 2

Keller und Blunk waren die ersten, die in der Steigung nicht mehr mithalten konnten. Kurz später verlor auch Koller den Anschluss. So war vor der letzten Abfahrt klar, dass Weltcup-Leaderin Frei der Schweiz den vierten Podestplatz im vierten Mountainbike-Rennen der Saison (Short Track & Cross Country) sichern würde. Die Frage war nur noch, welchen.

Die Antwort lieferte erst der Schlusssprint auf der Zielgeraden. Die 28-jährige Zürcherin musste der schwedischen Weltmeisterin knapp den Vortritt lassen und fuhr auf Platz 3. Dahinter fuhren mit Koller (4.), Keller (5.) und Ronja Blöchlinger drei weitere Schweizerinnen in die Top 10. Favoritin und Short-Track-Siegerin Puck Pieterse (NED) musste sich mit dem 8. Platz begnügen.

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