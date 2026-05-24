Filippo Colombo fährt in Nove Mesto (CZE) als 3. aufs Podest. Tom Pidcock gewinnt das Cross-Country-Rennen überlegen.

Der Brite krönt eine erfolgreiche Flucht über 7 Runden mit dem Tagessieg. Zweiter wird der Franzose Luca Martin.

Sina Frei fährt bei den Frauen erneut aufs Podest. Die Zürcherin wird Dritte.

Auf der 6. von 8 Runden griff Martin Vidaurre Kossmann aus der Verfolgergruppe heraus an. Der Chilene machte sich auf die Jagd nach Luca Martin (FRA) und Tom Pidcock. Doch er kam in einer Abfahrt ins Schlingern und wurde gleich wieder eingeholt. Noch auf derselben Runde setzte sich Filippo Colombo ab und distanzierte Vidaurre Kossmann und Landsmann Fabio Püntener erfolgreich.

Colombo litt auf den letzten Runden, liess sich aber nicht mehr einholen. 15 Sekunden Vorsprung auf Vidaurre Kossmann rettete er ins Ziel. Dieses erreichte 1:04 Minuten vor ihm Pidcock. Der Brite, der vornehmlich im Strassenradsport unterwegs ist, gewann das Rennen mit 18 Sekunden Vorsprung auf Martin.

Pidcocks frühe Flucht

Schon auf der 2. Runde hatte Pidcock angegriffen und sich vom Rest des Feldes abgesetzt. Mit einem konstanten Vorsprung von rund 20 Sekunden auf Martin drehte er alleine seine Runden. So bekam er auch nicht direkt mit, wie der Gesamtklassementsführende Dario Lillo auf der 4. Runde abgehängt wurde.

Lillo erreichte das Ziel auf dem respektablen 7. Rang und war damit «nur» der drittbeste Schweizer. Denn Püntener fuhr kurz nach Vidaurre Kossmann als 5. über die Ziellinie. Mathias Flückiger (12.) und Luca Schätti (13.) verpassten die Top 10 knapp.

So geht es weiter

Der nächste Weltcup findet in 3 Wochen im österreichischen Leogang statt. Eine Woche darauf zieht es den Mountainbike-Tross in den Kanton Graubünden, nach Lenzerheide.

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