Nach seinem Sturz am vergangenen Samstag in Belgien wurde Stefan Küng Anfang Woche erfolgreich operiert.

Legende: Auf dem Weg zurück Stefan Küng. zVg

Mit einem Sturz am Samstag beim Omloop Het Nieuwsblad und einem Oberschenkelbruch hatte die Rad-Saison für Stefan Küng denkbar schlecht begonnen. Am Montag wurde der Ostschweizer, der seit dieser Saison für das Team Tudor fährt, nun in der Schweiz operiert.

Die Operation sei gut verlaufen, teilte sein Team am Donnerstag mit. Bereits kurz nach der OP habe Küng mit der Mobilisierung begonnen, in den nächsten Wochen wird er allerdings auf Krücken angewiesen sein.

Rückkehr noch offen

Wenn die Reha wie gewünscht verläuft, wird der 32-Jährige in drei bis vier Wochen bereits wieder mit leichtem Training beginnen können. In ungefähr drei Monaten sollte uneingeschränktes Training wieder möglich sein.

Im Fokus stehe aber die vollständige Genesung von Küng, schrieb Tudor. Deshalb sei es noch zu früh, eine genaue Ausfalldauer und Rückkehr in den Rennsport zu definieren.