Legende: Befindet sich auf dem Weg zur Besserung Fabio Jakobsen. imago images

Nach Mitteilung seines Teams Deceuninck-Quick Step wurde Fabio Jakobsen zur weiteren Behandlung in der Uniklinik Leiden in seine Heimat gebracht. Der 23-jährige Niederländer war im Zielsprint der 1. Etappe am 5. August von Landsmann Dylan Groenewegen in die Absperrung gedrängt worden.

Beim Sturz in die Metallbarriere erlitt Jakobsen schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde im Spital in Sosnowiec fünf Stunden operiert und in ein künstliches Koma versetzt.

Groenewegen hat sich entschuldigt, wird aber von seinem Team bis zum Abschluss der Untersuchungen des Weltverbandes (UCI) nicht mehr eingesetzt.