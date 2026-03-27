Legende: Verfolger agierten zu ungeschickt Harelbeke-Sieger Mathieu van der Poel. Imago/Belga

Van der Poel gewinnt E3 erneut

Mathieu van der Poel hat zum 3. Mal in Folge das Eintagesrennen E3 im belgischen Harelbeke gewonnen. Der niederländische Alpecin-Premier-Tech-Fahrer rettete nach einer 42-km-Soloflucht wenige Sekunden auf ein Verfolgerquartett ins Ziel. Dabei profitierte er davon, dass die vier zu pokern begannen, als sie den 31-Jährigen beinahe eingeholt hatten. Die Ränge 2 und 3 in dem insgesamt 208 km langen Rennen belegten Per Strand Hagenes (NOR/Visma-Lease a Bike) und Florian Vermeersch (BEL/UAE Emirates).

Silvestri kann nach Hause

Debora Silvestri ist 6 Tage nach ihrem Horrorsturz beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo aus dem Spital entlassen worden. Ihr Zustand habe sich «positiv entwickelt», teilte ihr Team Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi mit. Die 27-jährige Italienerin war in einer Abfahrt über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe geflogen und auf dem Asphalt zunächst regungslos liegen geblieben. Im Spital wurden bei Silvestri 5 Rippenfrakturen und eine Mikrofraktur in der Schulter festgestellt.

Coppi e Bartali: Schmid übernimmt Leadertrikot

Mauro Schmid hat bei der zweitklassigen «Settimana Internazionale Coppi e Bartali» in der 3. von 5 Etappen das Leadertrikot übernommen. Der Schweizer aus dem Team Jayco Alula musste sich nach 175 km von Erbusco nach Iseo nur von Tommaso Dati (ITA/Uyko) bezwingen lassen. Die Fernfahrt im Rahmen der Europe Tour geht am Sonntag in Gemona di Friuli nahe der slowenischen Grenze zu Ende.

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